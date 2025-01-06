Праздничные службы пройдут в рождественскую ночь в храмах Химок

В Химках вновь прошла благотворительная акция «Елка желаний», организованная в преддверии Нового года. К инициативе, направленной на исполнение мечт детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, присоединились депутаты городского округа — Юлия Мамай, Надежда Смирнова и Артур Каримов.

Артур Каримов рассказал, что выбрал шарик с номером 16, в котором было желание юной жительницы Химок Алены. Девочка мечтала о танцевальном коврике и музыкальной колонке.

«Конечно же, я обязательно исполню ее желание в ближайшее время», - поделился депутат.

Надежда Смирнова уже успела выполнить просьбу одной из участниц акции. Девочка попросила подарить ей куклу, и депутат с радостью осуществила эту мечту.

Юлия Мамай также приняла участие в акции и выбрала письмо мальчика Александра. «Он попросил ватрушку для катания с горки. Новый год - это время чудес, и я обязательно подарю ему этот подарок, ведь детские мечты должны сбываться», - отметила она.

«Елка желаний» - это всероссийский проект партии «Единая Россия», который позволяет дарить радость детям по всей стране. Акция продлится до конца февраля, и каждый желающий может стать частью этого доброго дела.