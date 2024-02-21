Праздничные программы ко Дню защитника Отечества пройдут в 50 парках Подмосковья

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в Котельниках в Кузьминском лесопарке гостей ждет праздничная концертная программа «Слава защитникам Отечества», а также силовые конкурсы «Русский богатырь», где каждый сможет продемонстрировать свою силу и ловкость. В честь праздника пройдет выставка «Подвиги современных защитников Отечества».

Праздничные мероприятия с множеством интересных выставок, конкурсов, концертов пройдут в Чехове в Городском парке культуры и отдыха, в Центральном парке Долгопрудного, в Сергиевом Посаде в Покровском парке и во многих других округах Московской области.

Праздник организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».