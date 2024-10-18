Праздничные программы ко Дню отца пройдут в библиотеках Подмосковья 20 октября

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Подольской библиотеке организуют марафон «Папой быть не так-то просто» - дети поздравят своих отцов стихами.

А в Красногорске отцы будут состязаться с детьми в интеллектуальном турнире «Умники и умницы».

На мастер-классах дети сделают подарки отцам своими руками, а также покажут мини-спектакли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».