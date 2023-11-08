08 ноября 2023, 08:32

Праздничные программы ко Дню народного единства прошли во всех микрорайонах Лобни

Телеканал «360»
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День народного единства отметили праздничными гуляниями в Лобне. Концертные программы, ярмарки и мастер-классы прошли во всех микрорайонах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Дождливая погода в выходные не помешала горожанам присоединиться к празднованию Дня народного единства. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки и фестивали. Молодежные объединения округа организовали флешмоб «Мы едины».

Центральной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха. Вскоре его ждет масштабная реконструкция. Территорию в 17 гектаров благоустроят. В проекте - скейт-парк, кафе, детская зона, новая сцена и удобная танцевальная площадка. Реконструкция займет несколько месяцев, и уже в следующем году городские праздники будут проходить в обновленном парке.

Праздники Лобня
08 ноября 2023, 09:28
Лучшие артисты Подольска выступили на концерте ко Дню народного единства в центре «Дубровицы»
Телеканал «360»
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Концерт ко Дню народного единства прошел в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Для гостей праздника выступили лучшие танцоры и вокалисты округа, а также оркестр Подольской филармонии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Открывала вечер песня «Мы - единое целое», под которую на сцену вышли все участники концерта. Патриотические песни прозвучали в исполнении солистов Подольской филармонии.

«У нашей страны многовековые традиции, которые все поколения чтят из года в год. От всей души хочется пожелать нам всем крепкого здоровья, долголетия и, конечно, мирного неба», - сказала солистка Подольской филармонии, заслуженная артистка России Ольга Шаляпина.

Вместе с опытными артистами на одной сцене выступили и юные звезды. Финалистка телевизионной программы «Голос дети» Василиса Царская исполнила песню «Россия моя - золотые купола».

«Я поздравляю всех жителей с праздником. Такие концерты нас сближают, дают новые знакомства, дают эмоции», - отметила Василиса.

В зале практически не было свободных мест, гостями вечера стали более 600 человек. Среди них было много участников программы «Активное долголетие».

Подольск Концерты
08 ноября 2023, 09:19
Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о самых посещаемых парках недели в городах региона с населением более 200 тысяч человек. На первом месте в топе по популярности оказался «Пехорка» в Балашихе. С 30 октября по 6 ноября там отдохнули 55 тысяч человек.

По словам главы министерства Михаила Хайкина, ожидается, что к концу года подмосковные парки посетят более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Так, на минувшей неделе 54,5 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, 43 тысячи - парк имени Толстого в Химках, 16 тысяч - «Наташинские пруды» в Люберцах, 13 тысяч - парк Стрекалова в Мытищах и 12 тысяч - «Космос» в Сергиевом Посаде.

Всего на минувшей неделе в парках побывали более миллиона человек. Только в среду и субботу их посетили 211 тысяч гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство
08 ноября 2023, 09:15
Патриотический фестиваль ко Дню народного единства прошел на площади Славы в Подольске
Телеканал «360»
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Патриотический фестиваль «Мы едины» прошел на площади Славы в Подольске. Гости праздника приняли участие в конкурсах и мастер-классах, собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также увидели учения антитеррористической группы «Рокот».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Открылся фестиваль с инсценировки засады на площади Славы, ее реалистично показали инструкторы антитеррористической группы «Рокот». Отряд стремительно захватил противника и оказал первую помощь якобы раненому товарищу.

«Занимаемся подготовкой людей под СВО, также по программе начальной военной подготовки. Такие выступления, я считаю, очень нужны. Они показываю людям, что есть возможность подготовиться бесплатно. После каждого такого выступления аудитория увеличивается, и люди к нам идут», - поделился руководитель центра специальной тактической военной подготовки «Рокот» Владимир.

Несколько тематических зон объединили на площади Славы подольчан разного возраста: для детей - лазертаг, для взрослых - конкурс патриотической песни. Всех гостей праздника угощали солдатской кашей и горячим чаем. Кроме того, участники мероприятия могли сфотографироваться с огнестрельным оружием, выставку которого организовал военно-патриотический клуб «Факел» при боевом братстве десантников.

Юнармейцы учили всех желающих собирать и разбирать автомат. Также они провели викторину на знание воинских званий.

«Начинаем с азов, с самого простого воспитания юнармейцев. Когда они подходят к человеку в форме, в погонах, они должны обратиться к нему <…> „товарищ майор“ или, допустим, „товарищ младший сержант“. <…> Мы теперь работаем над тем, чтобы все жители, даже если они гражданские, тоже это знали», - сказал начальник местного отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Во время фестиваля работал пункт сбора гуманитарной помощи. Жители собрали 20 больших коробок с продуктами питания, теплыми вещами и письмами для военнослужащих.

Подольск Фестивали
08 ноября 2023, 09:12
Алина Шапронас из Раменского клуба единоборств выиграла золотой кубок чемпионата стран ШОС по кикбоксингу
Ирина Моисеева
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Представительница Раменского клуба единоборств «Монах» Алина Шапронас успешно выступила на международном чемпионате стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу. Девушка стала лучшей в своей категории и завоевала золотой кубок.

Алина боролась за победу в пойнтфайтинге. Спортсменка является многократной чемпионкой России, а также чемпионкой Европы по кикбоксингу. Теперь в копилке ее наград еще и первое место в международном турнире.

«На чемпионате стран ШОС в моей категории было три человека. В финале я боксировала с представительницей из Белгорода. Закончила состязания досрочно, уже во втором раунде, с преимуществом в 10 очков», - рассказала победительница соревнований.

Алина живет в Москве, но приезжает заниматься в Раменский клуб единоборств «Монах». Девушка также учится в магистратуре Российского университета спорта на тренера по кикбоксингу. В дальнейшем планирует стать тренером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Раменское

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