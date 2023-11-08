Праздничные программы ко Дню народного единства прошли во всех микрорайонах Лобни
День народного единства отметили праздничными гуляниями в Лобне. Концертные программы, ярмарки и мастер-классы прошли во всех микрорайонах округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
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Дождливая погода в выходные не помешала горожанам присоединиться к празднованию Дня народного единства. Для жителей и гостей города подготовили концерты, интерактивные программы, выставки и фестивали. Молодежные объединения округа организовали флешмоб «Мы едины».
Центральной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха. Вскоре его ждет масштабная реконструкция. Территорию в 17 гектаров благоустроят. В проекте - скейт-парк, кафе, детская зона, новая сцена и удобная танцевальная площадка. Реконструкция займет несколько месяцев, и уже в следующем году городские праздники будут проходить в обновленном парке.