Праздничные программы ко Дню Московской области пройдут 6 октября

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в Балашихе фольклорный праздник «Осенины» пройдет в сквере Семьи, любви и верности, в библиотечном центре «Южный» состоится литературно-музыкальный вечер «С милым краем дышу заодно».

В Домодедове для жителей проведут книжный час и презентацию книжной выставки «Милый сердцу край - Подмосковье» в городской библиотеке № 5 микрорайона Белые Столбы. А в Лотошине местные творческие коллективы выступят с концертом «Люблю тебя, родное Подмосковье!» Концерты, увлекательные мастер-классы, викторины, и другие праздничные мероприятия пройдут в муниципалитетах по всему региону.

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