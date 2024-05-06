Праздничные программы к 9 Мая пройдут во всех микрорайонах Химок

В парке Толстого состоится концерт «Наследники Победы», мастер-класс по рисованию и танцевальный вечер под песни военных лет. В парке «Дубки» пройдет акция «Вальс победы» и показ военно-патриотического фильма в творческой мастерской. В парке Величко проведут акцию «Письмо солдату», спортивное мероприятие «Победные старты» и организуют тематическую фотозону. Церемония возложения цветов состоится у обелиска «Отстоявшим Отчизну».

«Я призываю всех жителей нашего города принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Мы должны помнить и чтить нашу историю, помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и независимость», - сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Также в Химках 7 и 8 мая пройдет акция «Поющие дворы». Агитбригады организуют выездные концерты во дворах, где живут ветераны. До 10 мая в городском округе пройдет акция «Окна Победы»: жители украсят окна своих домов тематическими рисунками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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