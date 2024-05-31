Праздничные программы к 225-летию Пушкина пройдут в парках Подмосковья

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В одинцовском парке «Захарово» праздник состоится 2 июня. Для посетителей приготовили концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. На празднике выступит Московская областная филармония, оркестр «Русские узоры» и ансамбль «Русский тембр».

В некоторых округах проведут тематические квесты. Например, в шатурском парке «Крестов брод» в 12:00 ждут детей на захватывающее путешествие в мир литературных произведений Пушкина. Победители получат сладкие угощения.

Подробную программу и время ее проведения можно узнавать в соцсетях своих городских парков.

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