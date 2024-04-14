Праздничные мероприятия в День космонавтики прошли в Звездном городке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели прием подмосковных предпринимателей. За защитой своих прав обратились представители бизнеса из семи городских округов Подмосковья.

Жалобы касались действий органов местного самоуправления, избыточного административного давления, споров с энергетическими компаниями, вопросов технологического присоединения и действий правоохранительных органов.

«Наша задача найти правильное решение, которое не просто указывает что здесь черное, а там белое, а в нормальном деловом режиме устранить то, что препятствует предпринимателям, либо наоборот согласовать и интересы государства и предпринимателя, которые устроили бы обе стороны», - подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что по всем обращениям проведут проверки, и при необходимости примут меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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