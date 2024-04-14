14 апреля 2024, 00:15

Праздничные мероприятия в День космонавтики прошли в Звездном городке

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

В Звездном городке провели праздничный митинг в честь Дня космонавтики. В школе открыли «Парты Героев» и возложили цветы к памятнику первому космонавту.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В честь Дня космонавтики команда «Молодой Гвардии» Подмосковья подарила Звездному городку мурал с изображением Владимира Комарова. Местом выбрали школу, названную его именем. Также, в ней открыли парты Юрия Гагарина, Бориса Валынова и Владимира Комарова.

Мероприятие завершил праздничный митинг. В нем приняли участие космонавты, сотрудники центра подготовки, представители администрации и местные жители. Участники торжественно возложили цветы к памятнику первому космонавту.

Праздники Космос Звездный городок
13 апреля 2024, 23:11
Бизнес-омбудсмен и областной прокурор защитили права предпринимателей Подмосковья
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели прием подмосковных предпринимателей. За защитой своих прав обратились представители бизнеса из семи городских округов Подмосковья.

Жалобы касались действий органов местного самоуправления, избыточного административного давления, споров с энергетическими компаниями, вопросов технологического присоединения и действий правоохранительных органов.

«Наша задача найти правильное решение, которое не просто указывает что здесь черное, а там белое, а в нормальном деловом режиме устранить то, что препятствует предпринимателям, либо наоборот согласовать и интересы государства и предпринимателя, которые устроили бы обе стороны», - подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что по всем обращениям проведут проверки, и при необходимости примут меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
13 апреля 2024, 22:22
Коломну признали «Городом автотуризма» на всероссийской премии «Туристические города»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Первое в России предприятие по производству автомобильных домов, жилых прицепов и оборудования для кемпингов находится в Коломне. Благодаря этому город стал лидером в номинации «Развитие автотуризма» на всероссийской премии «Туристические города».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Арт-директор квартала «Патефонка» Елена Пашкина сообщила, что в Коломне открылся первый в Подмосковье кемпинг под названием «У Кремля», который ежегодно принимает около 100 автотуристов. Этот кемпинг пользуется большой популярностью. Кроме того, в Коломне существует множество глемпингов и других средств размещения для автотуристов.

Также, с 24 по 26 мая, пройдет ежегодный фестиваль «Caravanex». На данный момент уже зарегистрировались 60 компаний. На фестивале организуют открытый шоу-рум прицепов от основных российских производителей, где гости смогут ознакомиться с различными моделями, пообщаться с конструкторами и выбрать подходящий им вариант. Фестиваль «Caravanex» пройдет на территории арт-квартала «Патефонка» в третий раз. В прошлом году мероприятие посетило более 20 тысяч человек.

Коломна Машины Заводы
13 апреля 2024, 21:27
Дорожные службы приступили к ремонту дороги Никоновское — Чекменево в Раменском
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Из-за резкого таяния снега, паводковые воды затопили дорогу Никоновское-Чекменво в Раменском. Как только появилась возможность, дорожные службы оперативно приступили к ремонту дорожного полотна.

Директор «Раменской службы спасения, экстренного реагирования и предупреждения ЧС» Виталий Столбов сообщил, что специалисты сразу организовали дежурство, установили предупредительные знаки о необходимости снижения скорости и возможном затоплении дороги.

Раменский городской округ обычно не подвержен риску наводнений, однако этой зимой выпало столько снега, что даже здесь произошло значительное затопление. В результате 40 сообщений поступило в службу 112, когда вода дошла до частных домов.

В настоящее время уровень воды в Московской области начал снижаться, и за последние сутки отмечается общее падение уровня в реках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паводки Дороги Раменское Ремонтные работы
13 апреля 2024, 17:22
Депутат Госдумы Ирина Роднина организовала субботник в поселке Лунево в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Государственной думы Ирина Роднина и лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар присоединились к жителям поселка Лунево городского округа Химки на субботнике. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

Участники разделили территорию поселка на участки и провели уборку не только вблизи домов, но и в зонах отдыха.

«Ничего так не сближает, как совместный труд. Мы славно потрудились на субботнике: убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары. Радует тот факт, что местные жители ответственно подошли к данному мероприятию и пришли на генеральную уборку города целыми семьями», - отметила Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Депутаты Субботник

Новости по теме