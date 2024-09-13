13 сентября 2024, 22:13

Праздничные мероприятия в честь 401-летия города пройдут в парках в Мытищах

Медиасток.рф
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В городском округе Мытищи начались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню округа. Основная программа запланирована на выходные, и, несмотря на решение не проводить пышных торжеств и фейерверка из солидарности с жителями приграничья, горожанам скучать не придется.

В афише мероприятий значатся такие программы, как «Город М!», «Мы вместе», «Гуляй, душа», «В ритме твоего округа», «Сезон ежевики» и «Высота 401». Жители и гости округа смогут спланировать свои выходные и выбрать интересные события для посещения вместе с родными и друзьями.

На всех площадках празднования организована работа пунктов по сбору гуманитарной помощи. Каждый желающий сможет внести свой посильный вклад в поддержку жителей Курской и Белгородской областей. Собранные средства будут направлены на помощь тем, кто в ней нуждается.

Организаторы уверены, что даже без пышных торжеств праздник пройдет ярко и запомнится всем участникам своей теплой атмосферой и духом единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Мытищи
13 сентября 2024, 22:12
Две баскетбольные команды из Мытищ прошли отбор на первенство России
Медиасток.рф
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Завершилось первенство Московской области среди юниорок до 17 лет. Его приравняли к отборочным соревнованиям к первенству России по баскетболу сезона 2024/25 годов.

Команда девушек 2008 года рождения из «СШОР по баскетболу», под руководством тренера Васильевой Татьяны Игоревны, продемонстрировала отличную игру. В упорной борьбе за третье место они одержали победу над командой из городского округа Люберцы со счетом 60:42. Этот успех обеспечивает им участие в этапах первенства России по баскетболу.

Особо стоит отметить игру Анастасии Гордововой, которая была признана лучшим форвардом турнира.

Также в Черноголовке выступала команда юношей 2012 года рождения, которая заняла второе место. Эти результаты позволили баскетболистам пройти отбор на Всероссийские соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
13 сентября 2024, 20:53
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Новый сезон КХЛ открыли в Балашихе. Уже 13 сентября в Ледовом дворце «Арена Балашиха» состоится матч между местным клубом «Витязь» и гостями из Тольятти — командой «Лада». Начало игры запланировано на 19:30.

Приглашаем всех прийти с семьей и поддержать любимый клуб в этом важном противостоянии. Подробности о матче и расписание предстоящих игр можно найти на официальном сайте хоккейного клуба «Витязь».

Напомним, что хоккейный клуб «Витязь», основанный в 1996 году, четырежды выходил в плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2022 года команда обосновалась в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

Кроме того, клуб активно участвует в проекте Континентальной хоккейной лиги «Урок хоккея в школе», первые занятия в рамках которого прошли в городском округе Балашиха в 2022 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей Балашиха
13 сентября 2024, 20:26
Госавтоинспекторы Балашихи напомнили школьникам правила поведения на дороге
Пресс-служба администрации Балашихи
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В рамках информационно-профилактической акции «Внимание-дети!» полиция Подмосковья уделяет особое внимание обеспечению безопасности юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия с детьми, обучая их правилам безопасного поведения на улицах, а также патрулируют пешеходные переходы возле образовательных учреждений.

Большую поддержку в этой работе оказывают представители движения «Родительский патруль» и другие общественные формирования. Также в регионе реализуются масштабные практикумы под названием «Экскурсия с Госавтоинспекцией», где юные участники дорожного движения изучают городскую инфраструктуру и отрабатывают алгоритм перехода проезжей части.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе помогали детям правильно переходить дорогу, а также проверяли, что маленькие пассажиры перевозятся с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Организаторы акции напомнили водителям о необходимости соблюдать правил дорожного движения при перевозке детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Балашиха Полиция
13 сентября 2024, 18:22
Новый этап всероссийских соревнований по кольцевым гонкам пройдет в Волоколамске
СМП РСКГ
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На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 14 и 15 сентября пройдет седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. В эти дни пройдет 11 гонок, после которых станут известны имена первых победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов, среди которых 12 спортсменов представят Подмосковье. Так, в классе спортпрототип CN выступят Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Евгений Самойлов и Алексей Хаиров. В классе GT4 - Алексей Несов, Андрей Солуковцев, Никита Силаев и Светлана Горбунова.

За призовые места в классе суперпродакшн поборются Иван Овсиенко и Николай Виханский. Андрей Масленников примет участие в классе туринг-лайт, а Артем Волков - в S1600.

Напомним, соревнования проводятся в рамках проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Машины

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