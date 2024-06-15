Праздничные мероприятия прошли в Звездном Городке в День России

Читайте нас в:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В этом году бал посвятили юбилею поэта и Дню России. Танцы 19 века окунули участников в пушкинскую эпоху и закружили в зеркальном зале Дома космонавтов под звуки классической музыки. Участи в нем приняли более 20 пар.

Также в Звездном Городке возродили шахматный клуб. Открыл клуб президент Федерации шахмат Московской области, российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. Он провел с жителями сеанс одновременной игры.

На площади у Дома космонавтов своими выступлениями радовали зрителей местные исполнители, а выступление ансамбля песни и танца «Донбасс» стало украшением праздничного вечера.

Отметим, что в рамках праздничных мероприятий организаторы провели традиционную церемонию вручения первых паспортов юным жителям Звездного Городка.

Глава округа Евгений Баришевский поздравил всех жителей Звездного Городка с праздником и пожелал благополучия, успехов и неиссякаемой энергии.