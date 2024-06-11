Праздничные концерты ко Дню России пройдут в 90 парках Подмосковья

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, праздник начнется с исполнения государственного гимна России, а затем пройдет торжественное шествие с флагом Российской Федерации.

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники, пройдут турнир по стритболу «Кубок Кузьминского парка» и велопробег «Вперед, Россия!», а в Жуковском для гостей откроют выставку патриотических организаций и книг об истории России, кроме того, все желающие смогут поучаствовать в квизе «От Волги до Енисея» или в шахматном турнире.

В парке «Москворецкий» городского округа Воскресенск зрители увидят спектакль театра ростовых кукол «Софит» и анимационную программу «Волшебная страна». Помимо этого, под открытым небом состоится мастер-класс по йоге. Юных посетителей ждет аквагрим и творческий мастер-класс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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