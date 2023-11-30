30 ноября 2023, 08:51

Праздничную программу подготовят к открытию зимнего сезона в центральном парке в Реутове

Unsplash
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Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» откроют в Центральном городском парке Реутова 1 декабря. Для гостей проведут праздничную программу с аниматорами, арт-маркетом и фотосушкой.

Открытие зимнего сезона в центральном парке состоится 1 декабря в 16:00.

«Уже в эту пятницу мы приглашаем наших жителей в Центральный городской парк на открытие сезона в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Главное, что вместе со сказочными героями мы сотворим чудо и зажжем вместе новогоднюю елку», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Торжественные мероприятия пройдут на главной сцене парка.

«С 16:00 жителей ждем на арт-маркете „Новогодний подарок“, на анимационной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также приглашаем посетить нашу традиционную фотосушку „Зимняя сказка“. Ровно в 18:00 вместе с гостями праздника зажжем главную елку парка, а 18:05 начнется музыкальная программа „Зима - время чудес!“», - уточнила Николаенко.

В пресс-службе отметили, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» наряжают и улицы Реутова. Там устанавливают праздничную иллюминацию, а в парках и скверах украшают елки и открывают новогодние фотозоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Реутов Парки
30 ноября 2023, 09:59
Видновский лесопарк открыли после благоустройства в Ленинском округе
Телеканал «360»
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Видновский лесопарк благоустроили в Ленинском округе. За полгода строители проложили более пяти километров дорожек, установили освещение, оборудовали зоны для спокойного и активного отдыха.

Благоустройство провели на площади в 61 гектар по программе губернатора «Парки в лесу». Жители городского округа проголосовали за преображение этой территории. При проведении работ учли все пожелания и постарались сделать пространство комфортным для прогулок и занятий спортом в любое время года.

«Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева в том, чтобы эти захламленные леса и лесопарки превратить в хорошую, комфортную среду, превратить в парк», - отметил директор видновских парков Моисей Шамаилов.

Специалисты подумали не только об удобстве жителей, но и о здоровье лесного массива. Например, дорожки отсыпали гранитной крошкой, которая не вредит корневой системе деревьев.

В ближайшее время все работы в Видновском лесопарке завершат. Там дооборудуют детскую и две спортивные площадки, комнату матери и ребенка, площадку для выгула собак. Этой зимой в лесопарке проведут мероприятия для активного отдыха всей семьей.

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Ленинский округ Парки
30 ноября 2023, 09:52
Минжилполитики напомнило историю строительства таунхаусов в Подмосковье
девелопер ЖК «Красногорск Парк»
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Первые таунхаусы начали появляться в Подмосковье около 30 лет назад, а сейчас в регионе построено уже 2350 таких домов. В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили об истории блокированной застройки.

Таунхаусы зародились в Англии в XVII веке. Сперва они представляли собой пристройки к родительским домам, предназначенные дворянским детям. В России таунхаусы начали возводить только в конце XX века. А в 1995 году такие дома впервые построили в Подмосковье: под Новогорском, Троицком и Солнечногорском.

Сейчас таунхаусы строят в Красногорске (ЖК «Красногорск парк»), Истре (коттеджный поселок «Кембридж»), Мытищах (ЖК «Экодолье Шолохово»), Подольске (ЖК KASKAD Park) и других округах.

Самыми популярными материалами стен в таунхаусах Московской области являются кирпич и железобетон. Из дерева такие дома почти не строят - в Подмосковье их всего 10 штук.

Лучшие работники социальной сферы Подмосковья с 2016 года получают льготную ипотеку - это стало возможным по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С января по сегодняшний день сертификаты передали 296 жителям. В следующем году вручат еще около 300 таких документов.

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Недвижимость
30 ноября 2023, 09:40
Новогодние представления пройдут в студии «Ковчег» в Кашире
Телеканал «360»
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Жителей Подмосковья пригласили посетить новогодние представления зоостудии «Ковчег» в Кашире. Там воспитывают и выкармливают животных, которые снимаются в кино.

Специалисты «Ковчега» рассказали, что смогли наладить систему усыновления среди своих животных: породистые овчарки выкармливают лис, а домашние козы - пятнистых оленей. Семимесячного буйвола по кличке Бу кормит приемная мама - корова Матрена.

«Когда легче всего подружится? - Когда вы еще маленькие! Они выращены с маленького возраста, вместе контактируют, вместе играют, живут. Вырастая, эту дружбу они сохраняют», - рассказала экскурсовод зоостудии «Ковчег» Дарья Пономарева.

Почти все обитатели студии - актеры кино и сериалов, они снимаются в рекламе, клипах и телепередачах. Чтобы хорошо снять животное, нужно придумать - как его заинтересовать: либо превратить это в игру, либо с помощью ухищрений.

Главная кинозвезда «Ковчега» - говорящий ворон Карлуша. С ним и другими животными смогут пообщаться гости сказочных представлений, которые пройдут в зоостудии во время новогодних и рождественских праздников.

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Животные Кашира
30 ноября 2023, 09:28
Противопожарное обустройство заповедных земель Подмосковья проведут в 2024 году
Минэкологии МО.
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План противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных зонах согласовали в Минэкологии Подмосковья. Он содержит мероприятия по недопущению возгораний.

Как рассказали в министерстве, работу по сохранению заповедных лесов проводят каждый год.

«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию дорог, ремонт мест отдыха, шлагбаумов и другие мероприятия.

Министр добавил, что по данным Росгидромета следующее лето в Подмосковье будет еще более жарким, поэтому важно подготовить леса к предстоящему сезону.

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Экология

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