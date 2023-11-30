Праздничную программу подготовят к открытию зимнего сезона в центральном парке в Реутове

Открытие зимнего сезона в центральном парке состоится 1 декабря в 16:00.

«Уже в эту пятницу мы приглашаем наших жителей в Центральный городской парк на открытие сезона в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Главное, что вместе со сказочными героями мы сотворим чудо и зажжем вместе новогоднюю елку», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Торжественные мероприятия пройдут на главной сцене парка.

«С 16:00 жителей ждем на арт-маркете „Новогодний подарок“, на анимационной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также приглашаем посетить нашу традиционную фотосушку „Зимняя сказка“. Ровно в 18:00 вместе с гостями праздника зажжем главную елку парка, а 18:05 начнется музыкальная программа „Зима - время чудес!“», - уточнила Николаенко.

В пресс-службе отметили, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» наряжают и улицы Реутова. Там устанавливают праздничную иллюминацию, а в парках и скверах украшают елки и открывают новогодние фотозоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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