16 декабря 2024, 21:33

Праздничную программу «Парки. Баранки» провели ко Дню чая в Солнечногорске

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Общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», посвященное Международному дню чая, прошло в городском парке Солнечногорска. Для гостей праздника организовали разнообразные семейные развлечения.

Центром гуляний стала самоварная станция «Неслучайная встреча», где волонтеры угощали всех баранками, пирогами и ароматным чаем. На мастер-классе каждый желающий мог создать уникальные значки и елочные украшения с изображением знаменитых котов художника Васи Ложкина.

Завершили вечер дискотекой на льду, наполненной конкурсами, играми и активностями под девизом «После чая не скучаем». Каток в городском парке Солнечногорска вошел в топ-3 самых популярных катков Подмосковья. Статистику посещаемости предоставило Министерство благоустройства региона.

«Мы продолжаем добрые традиции „Зимы в Подмосковье“. В этом году запланировали множество мероприятий, среди которых более 250 новогодних», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Событие «Парки. Баранки» прошло почти в 90 парках Подмосковья.

Праздники Солнечногорск Парки
16 декабря 2024, 22:06
Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек для детей провели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Акция «Мастерская Деда Мороза» прошла в общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Мытищи. Юные мастера с восторгом приняли участие в творческом занятии по изготовлению новогодних украшений и елочных игрушек.

Под руководством активистов партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи дети с увлечением создавали оригинальные новогодние игрушки. Ребята знакомились, общались, обменивались идеями и радовались совместному времяпровождению.

По итогам занятия все участники творческого занятия получили сертификаты, подарки и свои рукотворные новогодние игрушки, которые станут украшением домашних елок.

Депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная отметила, что акция «Мастерские Деда Мороза» помогает объединять детей и создает праздничное настроение, даря ребятам яркие эмоции и новые умения.

Дети Мытищи Общественные акции «Единая Россия»
16 декабря 2024, 21:56
Почти 80 миллионов рублей получили предприятия Солнечногорска в 2024 году
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Годовые итоги работы проекта «Мой бизнес» подвели в Солнечногорске. Специалисты провели почти 830 консультаций для предпринимателей, а также сопровождали их для получения финансовой помощи. Местные предприятия получили субсидии на общую сумму около 80 миллионов рублей.

Бизнесмены из Солнечногорска подали порядка 35 заявок на получение субсидий и грантов от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В результате двум крупным промышленным предприятиям вручили субсидии на закупку оборудования на сумму 40 миллионов рублей.

Кроме того, 12 предпринимателям компенсировали часть затрат на оборудование, необходимое для создания или модернизации производств, на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Шести бизнесменам возместили более восьми миллионов рублей расходов, связанных с деятельностью социальных предприятий, двум - компенсировали затраты на оплату услуг интернет-торговых площадок, а еще двум - на развитие бизнеса по франшизе.

«„Мой бизнес“ рассказывает, на какую помощь от государства могут рассчитывать предприятия, и содействует в ее получении. Правильно и в срок составленная заявка - важнейший шаг для оказания финансовой поддержки. Помимо этого, мы держим руку на пульсе потребностей нашего бизнеса: регулярно выезжаем на места, общаемся с руководством. Только в этом году мы совершили 44 выезда», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В центре «Мой бизнес» в Солнечногорске рассмотрели 133 инвестиционных проекта, из которых сегодня реализуют 62. Одним из флагманов развития стал индустриальный парк «Есипово». В 2024 году здесь запустили производство упаковочных материалов компании «Барса групп», систем для непрерывного снабжения газами технологического оборудования «РТ Инженерные Системы», производство уличного спортивного оборудования «Кенгуру Про», а также изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники «Технологии кварцевых кристаллов».

Кроме того, в 2024 году «Мой бизнес» составил расчет рейтинга бизнеса для 98 предприятий округа и участвовал в развитии проекта «Предпринимательские классы» по профориентации для школьников.

Солнечногорск Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
16 декабря 2024, 21:45
Боксеры из Солнечногорска заняли первое место на областном турнире
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Турнир по боксу, приуроченный к 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Солнечногорске. Местные спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете. Они победили в девяти поединках.

Соревнования собрали более 60 спортсменов из различных округов Подмосковья. Городской округ Солнечногорск представили 14 боксеров, команда по итогам турнира взяла золото. Сборная Дубны завоевала серебро, а бронзовые медали достались команде Зеленограда.

«Этот турнир стал не только спортивным событием, но и важным напоминанием о нашем героическом прошлом. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство и обменялись опытом. Участие наших боксеров и их победы - это свидетельство упорства и стремления к высоким результатам», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках соревнований участники выступили в дисциплине «Удар на силу», где спортсмены показали свои физические возможности. Победителем в этой категории стал Вячеслав Орлов из Солнечногорска с впечатляющим результатом 350 килограммов. Второе и третье места заняли спортсмены из Дубны: Даниил Терентьев с результатом 310 килограммов и Айтемир Эргеншов с 290 килограммами.

Кроме того, благодарственными письмами на мероприятии отметили главного тренера по боксу Александра Михайлова за его неоценимый вклад в воспитание талантливых спортсменов, Дениса Серова, который уже достиг значительных успехов в спорте, а также юного боксера Даниилу Коробова за его целеустремленность.

Спортсмены Золото Бокс
16 декабря 2024, 21:39
ЦСС Подмосковья помог ввести в эксплуатацию 130 объектов в ноябре
Главгосстройнадзор МО
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Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области подводит итоги своей работы за ноябрь. Благодаря сотрудничеству с Главгосстройнадзором региона был выдан ряд разрешений на строительство 238 проектов общей площадью 800 тысяч квадратных метров.

Также получили разрешение на ввод в эксплуатацию 130 объектов с общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Эти проекты внесли 12 миллиардов рублей в экономику региона и способствовали созданию более двух тысяч новых рабочих мест.

В ноябре в ЦСС поступило 304 новых проекта на сопровождение. В общей сложности менеджеры центра помогают реализовать 5,5 тысячи объектов в Подмосковье.

ЦСС занимается поддержкой проектов по строительству коммерческой недвижимости в регионе. Каждому застройщику назначается менеджер, который отвечает за получение полного пакета разрешительной документации.

Застройщик взаимодействует только с менеджером и получает уведомления о каждом согласовании через личный кабинет на портале госуслуг. При этом бизнес получает это сопровождение на бесплатной основе.

Строительство Рабочие места Недвижимость Бизнес

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