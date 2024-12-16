Праздничную программу «Парки. Баранки» провели ко Дню чая в Солнечногорске
Общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», посвященное Международному дню чая, прошло в городском парке Солнечногорска. Для гостей праздника организовали разнообразные семейные развлечения.
Центром гуляний стала самоварная станция «Неслучайная встреча», где волонтеры угощали всех баранками, пирогами и ароматным чаем. На мастер-классе каждый желающий мог создать уникальные значки и елочные украшения с изображением знаменитых котов художника Васи Ложкина.
Завершили вечер дискотекой на льду, наполненной конкурсами, играми и активностями под девизом «После чая не скучаем». Каток в городском парке Солнечногорска вошел в топ-3 самых популярных катков Подмосковья. Статистику посещаемости предоставило Министерство благоустройства региона.
«Мы продолжаем добрые традиции „Зимы в Подмосковье“. В этом году запланировали множество мероприятий, среди которых более 250 новогодних», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Событие «Парки. Баранки» прошло почти в 90 парках Подмосковья.