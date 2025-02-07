Праздничную программу на Масленицу представили в усадьбе «Даровое»

На первой в 2025 году акции был организован сбор крови для детей с онкологическими заболеваниями. Удалось собрать почти 40 литров, что стало одним из самых больших показателей за последнее время.

Донорские дни в Домодедове организуются регулярно. В этот раз на призыв откликнулись 88 человек, многие из которых - не новички. Например, главный редактор местной газеты «Призыв» Анна Буглаева сдавала кровь уже в 25-й раз.

«Наука до сих пор не нашла ни одной искусственной замены настоящей человеческой крови, поэтому для многих это единственный шанс остаться в живых», - подчеркнула Анна Буглаева.

Простая процедура донации незаменима и спасает сотни жизней. Ежедневно Московский областной центр крови выезжает в разные города региона для сбора крови.

Перед процедурой забора крови доноры заполняют анкеты, проходят осмотр у врача, сдают анализ на инфекции. Во время процедуры за состоянием донора внимательно следят - ее остановят, если человеку вдруг станет плохо.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева поблагодарила участников акции, врачей и волонтеров. «Спасибо каждому за отзывчивость, доброту и то, что вы делаете наш мир лучше», - сказала руководитель муниципалитета.