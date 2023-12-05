Праздничное шествие Дедов Морозов провели в Солнечногорске

Этой зимой на Советской площади и на набережной озера Сенеж в Солнечногорске будут работать резиденции и почта Деда Мороза. Там также будут проходить анимационные программы и мастер-классы.

Для активного отдыха в округе планируют подготовить 23 ледовые площадки и шесть лыжных трасс. Подробную программу праздничных мероприятий можно будет найти на сайте администрации в разделе «Зима в Солнечногорске».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить площадки региона к Новому году.

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Главной площадкой праздника стала набережная озера Сенеж. Там все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах, сделать фото со сказочными героями и угоститься горячим чаем. Кульминацией праздника стало зажжение иллюминации на новогодней ели и традиционный хоровод вокруг нее.

«Праздничные мероприятия прошли во всех территориальных управлениях округа, а парад Дедов Морозов открыл сезон губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ на набережной озера Сенеж. Наши учреждения подготовили насыщенную программу на эту зиму, следите за анонсами и активно проводите ее с нами» , - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.