09 сентября 2024, 19:36

Праздничное богослужение ко Дню города проведут в Лобне 14 сентября

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Празднование Дня городского округа Лобня 14 сентября начнут в Спасском храме. Утром протоиерей Михаил Трутнев совершит там молебен о процветании города.

Праздничное богослужение в честь Дня города проведут в Спасском храме 14 сентября. В 08:30 утра настоятель храма Михаил Трутнев прочитает молебен о процветании города, здравии и благополучии его жителей.

В конце августа самой старой в Подмосковье церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово исполнилось 255 лет. Храм привлекает паломников и туристов со всей России и зарубежья.

«Дух старины, намоленности и возможность прикоснуться к вечным ценностям делает это место поистине уникальным», - написала в своем телеграм-канале глава городского округа Анна Кротова.

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Лобня Религия
09 сентября 2024, 19:04
Около 300 человек посетили день открытых дверей спорткомплекса в Подольске
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» городского округа Подольск состоялся день открытых дверей. Около 300 жителей микрорайона Климовск и ближайших районов посетили его.

День открытых дверей в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» приурочили к новому спортивному сезону 2024-2025. Собравшихся поприветствовал директор учреждения Александр Дудкин. По его словам, на стадионе и спортплощадках комплекса обновили освещение.

Воспитанники секций дзюдо, бокса, гимнастики, спортивных танцев и акробатики выступили перед гостями мероприятия. Ребята из секции «Пулевая стрельба» показали, как разобрать и собрать автомат Калашникова на скорость.

Родители могли побеседовать с руководителями секций и сразу же записать детей. Чтобы начать заниматься, необходимо представить медсправку и полис, свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС, а также паспорт и СНИЛС родителя или законного представителя ребенка.

Также после встречи с тренером нужно подать заявку на портале «Спорт Подмосковья», а затем получить одобрение в течении трех дней, заполнить анкету и заключить договор.

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Подольск Дети
09 сентября 2024, 17:32
Минблаг Подмосковья назвал топ посещаемых каруселей за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Министерство благоустройства Московской области сообщило, что со 2 по 8 сентября дизайнерские карусели посетили почти 23 тысячи человек. Наибольшее число посетителей за семь дней зафиксировали в Сергиевом Посаде, Ногинске и Коломне.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что карусели уникальны, они оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Аттракционы разработали по проекту дизайнера Дениса Симачева.

В ведомстве отметили, что карусели установлены в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
09 сентября 2024, 16:58
Более 10 детских площадок обновят в Шатуре в этом году
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Ремонт четырех губернаторских детских площадок и обновление оборудования еще на семи таких объектах запланировали в Шатуре в этом году. Сейчас рабочие начали монтировать игровые элементы на площадке по Академической улице.

Специалисты начали монтировать игровые элементы на губернаторской детской площадке у дома № 11А по Академической улице. В других дворах, где запланированы подобные работы, процесс обновления тоже запустили.

Всего в этом году в Шатуре отремонтируют четыре площадки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. По семи адресам оборудование заменят за счет средств местного бюджета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дети Шатура
09 сентября 2024, 15:37
Более 100 юных футболисток приняли участие в спортивном фестивале в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль по футболу среди девочек «Мы в игре!» прошел на стадионе «Новые Химки». Всего за первенство на соревнованиях боролись свыше 100 участниц из 12 команд.

Перед началом состязаний спортсменки выполнили общую разминку и упражнения с мячом и конусами. Также для них организовали тематические игры. Турнир провели во второй половине дня. Команды сыграли три матча, каждый из которых длился около пяти минут. Наградой для участниц стали мастер-класс и автограф-сессия от кумиров из футбольного клуба «Химки».

Фестиваль посетили почетные гости, среди которых заслуженные работники физической культуры Российской Федерации, выдающиеся тренеры, мастера спорта и сотрудники администрации.

Напомним, что в Химках регулярно организуют спортивные мероприятия, турниры и фестивали. Также в округе действуют кружки и секции разной направленности, а спортивные школы и комплексы оснащены современным оборудованием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Футбол Фестивали

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