Праздничное богослужение ко Дню города проведут в Лобне 14 сентября

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Праздничное богослужение в честь Дня города проведут в Спасском храме 14 сентября. В 08:30 утра настоятель храма Михаил Трутнев прочитает молебен о процветании города, здравии и благополучии его жителей.

В конце августа самой старой в Подмосковье церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово исполнилось 255 лет. Храм привлекает паломников и туристов со всей России и зарубежья.

«Дух старины, намоленности и возможность прикоснуться к вечным ценностям делает это место поистине уникальным», - написала в своем телеграм-канале глава городского округа Анна Кротова.

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