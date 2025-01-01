Праздничная программа прошла на Театральном катке в Химках в новогоднюю ночь

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Здесь жители могли посмотреть концерт, поучаствовать в активностях, загадать желание и увидеть праздничный салют.

«Очень рады, что появилась такая возможность - провести Новый год на нашем катке. С праздником, химчане!» - сказала жительница Химок Ольга Демидова.

Отметим, что Театральный каток в Химках регулярно становится местом для проведения мероприятий в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Здесь планируют провести десятки представлений, ледовых шоу, дискотек и других праздничных программ.

Напомним, что ранее в Химках стартовал сезон лыжных гонок. Его открыли на стадионе имении Анфисы Резцовой.