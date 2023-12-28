Праздничная программа для юных баскетболистов прошла в Лобне

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Младшие группы поучаствовали в веселых стартах, а средние и старшие - сыграли товарищеские матчи. После Дед Мороз подарил юным баскетболистам подарки от компании «Металл профиль». Предприятие поддерживает баскетбол в Лобне уже более 15 лет.

Городской баскетбольный клуб в округе существует с 2004 года. Сегодня этим спортом занимаются более 230 ребят.

Напомним, осенью в Лобне после реконструкции открыли стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».