Праздничная молитва в честь Ураза-байрама в Мытищах пройдет на стадионе «Строитель»

Праздничные мероприятия начнутся в 6:00 утра и продлятся до 9:00. Организаторы призывают всех участников по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в пользу общественного, чтобы избежать пробок и упростить доступ к месту проведения.

Добраться до стадиона можно несколькими способами: - От железнодорожной станции «Строитель» до стадиона можно дойти пешком, расстояние составит всего 600 метров.

- Также доступен пешеходный маршрут от станции Мытищи по улице Силикатной, протяженностью около 1,2 км.

В целях безопасности на стадионе будет запрещен вход с ручной кладью, включая рюкзаки и сумки.

Важно отметить, что в связи с проведением праздничной молитвы в этот день будут введены временные ограничения движения транспорта в районах № 24, 28, 29, 40. Жителям и гостям города рекомендуется заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных изменений в схеме движения.

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