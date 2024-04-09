Православная фотовыставка открылась в Воскресенске

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Экспозиция посвящена одной из самых важных тем современности - духовности и религиозности.

На открытии выставки присутствовал протоиерей Сергия Рыбакова. Он поделился своими размышлениями о важной роли церковной фотографии в современном мире, подчеркнув ее миссию в сохранении и передаче духовных ценностей.

На открытии выступил фольклорный ансамбль «Жемчужинка» из дворца культуры «Химик», а также детский фольклорный ансамбль под руководством Елены Валенковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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