Православная фотовыставка открылась в Воскресенске
В Воскресенске открылась уникальная выставка «Свет православия» фотографа Наталии Молевой. Полюбоваться на снимки можно в центральной библиотеке.
Экспозиция посвящена одной из самых важных тем современности - духовности и религиозности.
На открытии выставки присутствовал протоиерей Сергия Рыбакова. Он поделился своими размышлениями о важной роли церковной фотографии в современном мире, подчеркнув ее миссию в сохранении и передаче духовных ценностей.
На открытии выступил фольклорный ансамбль «Жемчужинка» из дворца культуры «Химик», а также детский фольклорный ансамбль под руководством Елены Валенковой.
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