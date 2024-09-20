Правила пожарной безопасности в отопительный сезон напомнили в «Мособлпожспасе»

Взрослые и дети смогут поучаствовать в забеге ко Дню Подольска. Он пройдет в Дубровицком лесу 5 октября.

На лыжероллерной трассе проведут детский забег на 800 метров и взрослый на пять километров. На них ждут участников с шести лет.

Бегуны получат стартовые пакеты, поучаствуют в разминке. Далее состоятся детские старты, в 10:00 общий забег для тех, кому исполнилось 16 лет и старше. Победители получат призы.

Отметим, что в июле в Дубровицком лесу создали сеть пешеходных дорожек, смотровую площадку, установили освещение и навигацию, скамейки и урны.

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