08 июля 2024, 13:57

Правила пожарной безопасности напомнили в «Мособлпожспасе»

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в пяти городских округах Подмосковья. Главная цель мероприятий — напомнить жителям правила обращения с огнем на приусадебных участках.

По словам заместителя начальника территориального управления № 13 Дмитрия Чебочкина, специалисты рассказали жителям, как правильно сжигать мусор на даче, а также в каких случаях разводить огонь запрещено. Он подчеркнул, что чаще всего пожары вспыхивают из-за неосторожного обращения с огнем.

«Специалисты посоветовали домовладельцам проверять регулярно состояние электропроводки, чистить дымоход в печи и хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на безопасном расстоянии от источника пламени. Также нельзя поджигать сухую траву, тополиный пух и различный мусор», - рассказал Чебочкин.

Он добавил, что сотрудники раздали жителям листовки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Пожары Правила
08 июля 2024, 14:45
Семейный спортивный праздник прошел в парке «Киово» в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В преддверии Дня семьи, любви и верности на площадке парка «Киово» в городском округе Лобня состоялся спортивный праздник. Мероприятие собрало множество участников, которые посоревновались в веселых стартах, семейной эстафете, настольном теннисе и баскетболе.

Для всех гостей подготовили игровую программу, а также провели мастер-класс по изготовлению главного символа праздника - ромашки, символизирующего чистоту и верность.

По завершении соревнований участники получили дипломы, памятные медали и ценные призы, что добавило радости и гордости за свои достижения.

Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам и гостям праздника за активное участие и позитивную атмосферу.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Семейные спортивные праздники, такие как этот, способствуют укреплению семейных ценностей и популяризации здорового образа жизни среди жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Праздники Лобня Семья
08 июля 2024, 14:30
Предприниматели Подмосковья подали свыше 100 заявок на субсидии за неделю
Пресс-служба Мининвеста МО
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Прием заявок на субсидии на покупку и лизинг оборудования начался в Подмосковье в июле. За неделю за поддержкой обратились более 100 предпринимателей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, заявки будут принимать до 31 июля. Из 102 желающих 18 предпринимателей уже получали поддержку ранее, все остальные обратились за ней впервые.

«Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей», - добавила она.

Субсидия дает возможность предпринимателям компенсировать до пяти миллионов рублей и до 50% затрат на покупку оборудования. Подробнее о поддержке можно узнать по ссылке.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
08 июля 2024, 14:30
Более 250 участников выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мытищах
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Участниками первенства и чемпионата региона стали более 250 силачей. Первенство и чемпионат Московской области по всем возрастным и весовым категориям — главные состязания года.

Первенство и чемпионат Московской области по пауэрлифтингу прошли в спортивном центре «Строитель» в Мытищах. Более 250 атлетов из специализированных школ, клубов и объединений Подмосковья боролись за звание сильнейшего. Соревнования проходили по всем возрастам и весовым категориям.

«Приятно видеть на таком представительном турнире большое количество мытищинских спортсменов, представляющих не только спортивную школу округа, но и другие клубы и центры. Наши земляки уже собрали внушительный комплект наград, улучшают свои результаты. Ждем новых успехов», - рассказал главный судья соревнований, тренер мытищинской спортивной школы и главный тренер сборной Московской области по пауэрлифтингу Николай Малов.

Классическое троеборье - основная и самая популярная дисциплина. Пауэрлифтеры, которые успешно выступят на чемпионате Московской области, попадут в состав сборной региона. Лучшие из них примут участие в первенстве России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
08 июля 2024, 14:28
Инвалидов-колясочников из Лобни пригласили в секцию большого тенниса
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня начался набор на занятия большим теннисом на колясках для детей и молодежи с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организатором выступила благотворительная организация «Второе дыхание».

Участниками секции могут стать люди в возрасте от шести до 35 лет. Тренировки будут проходить на бесплатной основе, а все необходимое спортивное оборудование, включая специализированные коляски, предоставляется безвозмездно.

В дальнейшем участники программы смогут принимать участие в соревнованиях. Также спортсменам доступна социальная служба такси «Помощь рядом», что делает посещение занятий еще более удобным.

Организаторы отмечают, что большой теннис - это не только спорт, но и хорошая физическая реабилитация. Если посещать занятия регулярно, уже через несколько месяцев будут видны результаты по улучшению мышечного тонуса, моторики рук и общего состояния организма.

Напомним, что для получения подробной информации и записи на занятия необходимо обратиться по телефону: 7(925) 000-47-40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Инвалиды

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