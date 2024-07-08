Правила пожарной безопасности напомнили в «Мособлпожспасе»

По словам заместителя начальника территориального управления № 13 Дмитрия Чебочкина, специалисты рассказали жителям, как правильно сжигать мусор на даче, а также в каких случаях разводить огонь запрещено. Он подчеркнул, что чаще всего пожары вспыхивают из-за неосторожного обращения с огнем.

«Специалисты посоветовали домовладельцам проверять регулярно состояние электропроводки, чистить дымоход в печи и хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на безопасном расстоянии от источника пламени. Также нельзя поджигать сухую траву, тополиный пух и различный мусор», - рассказал Чебочкин.

Он добавил, что сотрудники раздали жителям листовки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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