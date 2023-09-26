Правила пользования электросамокатами утвердят в Подмосковье в 2024 году

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По словам главы комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, новый вид транспорта показал большую популярность у жителей.

«В 2022 году количество поездок на территории Московской области составило четыре миллиона, в 2023-м, на сегодняшний день - более 7,2 миллиона. Новый транспорт показывает устойчивую тенденцию роста, прогноз увеличения количества поездок составляет не менее 20% в год», - сказал он.

Сейчас в использовании электросамокатов есть ряд проблем - их хаотичное размещение, которое создает неудобства для пешеходов, а также неравномерное распределение по городу. Эти вопросы активно обсуждают в Подмосковье: проводятся консультации с администрациями округов и операторами.

«В рамках рабочих групп проводятся консультации с операторами и администрациями городских округов, в ходе которых выявляются проблемные вопросы и пути решения. Позитивный опыт будет обобщен для использования уже в новом сезоне 2024 года», - сказал Гаджиев.

Утверждение единых правил пользования самокатами позволит создать стандарт работы сервисов проката и исключить злоупотребление транспортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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