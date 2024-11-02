Правила дорожного движения напомнили воспитанникам детских садов в Лобне
Госавтоинспекторы провели для дошкольников городского округа Лобня занятия по правилам дорожного движения. Мероприятия прошли в рамках социальной акции «Засветись».
Детям напомнили о важности светоотражающих элементов в темное время суток: какие из них лучше всего видны, как и где их правильно носить. Вместе с полицейскими ребята повторили основные правила поведения на дороге: переходить ее только на пешеходных переходах, не спешить и не бежать, внимательно смотреть по сторонам.
Госавтоинспекторы также показали воспитанникам детских садов автомобиль дорожно-патрульной службы. Многих ребят заинтересовала профессия сотрудника ГИБДД.
В конце занятия детям подарили световозвращающие браслеты. Автоинспекторы показали, куда их закрепить для лучшей видимости.
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