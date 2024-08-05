05 августа 2024, 13:22

Правила детской безопасности напомнили в «Мособлпожспасе»

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели занятия по противопожарной безопасности для воспитанников детского лагеря в Наро-Фоминском городском округе. Дети узнали, как не допустить возгорания, а также, как себя вести в экстремальной ситуации.

По словам заместителя начальника территориального управления № 2 Егора Ефимова, ребята своими глазами увидели автомобиль первой помощи и оборудование, которым он оснащен.

«Особое внимание детей привлек гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели показали его в работе, объяснили в каких случаях он применяется, а также привели примеры из своей практики», - пояснил Ефимов.

Он добавил, что спасатели напомнили школьникам правила безопасности на воде, в лесу и в помещениях.

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Наро-Фоминск Спасатели Детские лагеря
05 августа 2024, 13:37
Поликлиника в Котельниках получила новый передвижной аппарат УЗИ
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В городскую поликлинику Котельников поступило новое оборудование для УЗИ. Врачи будут использовать мобильный аппарат для выездов на дом к маломобильным пациентам и медосмотров в школах и детских садах.

Оборудование передали в поликлинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С помощью УЗИ-диагностики обследуют детей, суставы, сердечно-сосудистую и женскую репродуктивную системы пациентов.

«Появляются новые технологии, которые позволяют получить более четкое изображение. Прогрессивные программы позволяют лучше и более детально визуализировать различные образования. Аппарат УЗИ позволяет проводить все виды исследований, которые назначают врачи», - рассказал врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале финальной стадии строительства главной детской больницы региона.

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Здравоохранение Поликлиники Котельники
05 августа 2024, 13:35
Ремонт дороги начался на Первомайской улице в Зарайске
Минтранс Подмосковья
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Замена асфальта на Первомайской улице началась в Зарайске. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этот участок завершит ремонтную программу округа.

«Дорожники заменят около 1,4 километров покрытия, а также нанесут разметку на улице Первомайской. После ремонта жителям и гостям города станет комфортнее добираться Зарайского Кремля, автовокзала, и других важных для горожан мест», - пояснили в ведомстве.

В рамках программы специалисты уже заменили асфальтовое покрытие на пятикилометровом участке от деревни Мендюкино до села Протекино. Также отремонтировали две дороги, между деревнями Алтухово и Старо-Подгороднее и на улице Полевой до пересечения с Гагаринской улицей в деревне Летуново.

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Кремль Зарайск Дороги Ремонтные работы
05 августа 2024, 13:23
Рок-фестиваль «Майский жук» пройдет в Раменском округе 11 августа
Раменский медиацентр
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Раменский рок-клуб уже пятый сезон подряд проводит фестиваль «Майский жук». В этом году он пройдет 11 августа в Кратове.

Раньше рок-фествиаль проходил в Доме культуры «Дементьевский». В этом году организаторы приняли решение провести концерт под открытым небом.

«Это законченный музыкальный продукт. Перформанс, в котором могут быть представлены даже детские развлекательные программы», - отметил организатор, идейный вдохновитель фестиваля и руководитель Раменского рок-клуба Олег Суворин.

Он добавил, что 2024-й объявлен президентом Годом семьи. Поэтому на площадке фестиваля будут игровые зоны для малышей, а все желающие смогут выступить с номерами художественной самодеятельности.

Фестиваль «Майский жук» соберет в Кратове 12 команд. Среди участников будут коллективы «Оркестр Орфей», «Селяне», «Немая Правда», исполнители Владимир Агапов-Антоненко, Николай Гарин и многие другие. Почетным гостем фестиваля станет солист группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист Российской Федерации Тимур Миронов. 6 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Фестивали Раменское
05 августа 2024, 13:14
Трое педагогов из Ленинского округа вошли в топ-100 Подмосковья
Администрация Ленинского городского округа
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В Московской области составили список 100 лучших педагогов региона. В него попали три учителя из Ленинского городского округа.

В списке лучших оказались Анна Ермакова - преподаватель английского языка в Видновской школе № 7, Виктория Мазуряк - учитель истории из Видновского художественно-технического лицея и Татьяна Митрофанова - педагог истории и обществознания в Видновской гимназии. В пресс-службе городского округа отметили, что лучшим учителям положена премия 100 тысяч рублей от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«И Татьяна Николаевна, и Виктория Михайловна, и Анна Викторовна - настоящие профессионалы своего дела, люди, которые посвящают всю свою жизнь передаче знаний будущему поколению и ежедневно стремятся к высоким стандартам в образовании. Поздравляю с этим значимым достижением и желаю дальнейших успехов в педагогическом труде. Пусть ваша работа продолжает приносить радость и удовлетворение, а ваши ученики станут примером того, как качественное обучение способствует формированию сильной и компетентной личности», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Премия лучшим преподавателям Подмосковья вручается с 2015 года. Ее получают педагоги, которые имеют собственные методические разработки, и чьи ученики добились высоких результатов в учебе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Ленинский округ

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