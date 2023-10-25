Права на оплату труда почти 6 тысячи работников восстановили в Подмосковье с начала года
Еще четыре компании Подмосковья рассчитались со своими сотрудниками по зарплате с июля. Почти 100 работников получили причитающиеся им деньги в сумме 16,6 миллиона рублей.
Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что с начала года в регионе восстановили права шести тысяч работников. Они получили причитающуюся им заработную плату.
В третьем квартале удалось погасить длительную задолженность по зарплате работникам на предприятиях в Дубне, Котельниках, Ленинском и Талдоме.
Права работников, борьба с теневой занятостью и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают в Московской области. Если работодатель нарушает права, об этом можно заявить в Государственную инспекцию труда, направив обращение через сайт или по телефону горячей линии 8 (495) 343-99-54.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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