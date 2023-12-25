Права более чем 400 дольщиков восстановили в ЖК «Юбилейный» в Реутове

В Министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что возведение жилого комплекса начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии». Дольщики должны были получить квартиры еще летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Достраивать дом поручили Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сейчас жилой комплекс полностью достроен и введен в эксплуатацию.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат ключи от квартир.

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