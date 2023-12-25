25 декабря 2023, 10:31

Права более чем 400 дольщиков восстановили в ЖК «Юбилейный» в Реутове

Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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ЖК «Юбилейный» в Реутове достроили и ввели в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получат 479 семей.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что возведение жилого комплекса начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии». Дольщики должны были получить квартиры еще летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Достраивать дом поручили Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сейчас жилой комплекс полностью достроен и введен в эксплуатацию.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат ключи от квартир.

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25 декабря 2023, 10:52
Завод упаковки из гофрокартона построят в Кашире в 2024 году
Мининвест МО
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Производство гофрированного картона и упаковки запустят на территории особой экономической зоны «Кашира». Там создадут 480 рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания «Л-Пак» приступила к строительству первой очереди проекта. Площадь здания составит 62 тысячи квадратных метров. Его возведут в четвертом квартале 2024 года. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы министерства Екатерины Зиновьевой, полностью проект реализует в течение трех лет.

«Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1,3 тысячи сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 миллиардов рублей», - сказала она.

Предприятие выпускает упаковку для пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели и других товаров. На первом этапе там будут производить около 20 миллионов квадратных метров гофрокартона, а позже это число увеличится до 50 миллионов.

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Инвестиции Заводы Кашира Промышленность
25 декабря 2023, 10:25
Подмосковная Система-112 перейдет на усиленный режим работы в новогодние праздники
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Сотрудники подмосковной Системы-112 перейдут на усиленный режим работы с 30 декабря по 8 января. Операторы ответят на каждый вызов и примут в работу все обращения.

Как рассказали в службе, в летнее время операторы принимают около 30 тысяч обращений в сутки. С наступлением зимы их количество увеличивается до 50 тысяч.

Число звонков также растет во время праздников. Многие из них связаны со взрывами петард и фейерверков.

В случае чрезвычайной ситуации жителям советуют звонить на номер 112.

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Спасатели
25 декабря 2023, 10:05
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 25 декабря
Unsplash
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В последний понедельник 2023 года загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья составила четыре балла. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся более 752 тысяч машин.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Пробки Дороги
24 декабря 2023, 23:40
Стационар ОСП № 2 Подольской областной клинической больницы открыли после ремонта
Телеканал «360»
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Стационар ОСП № 2 Подольской областной клинической больницы распахнул двери перед первыми посетителями после завершения ремонта. Здесь установили все самое современное оборудование, которое позволит оказывать пациентам высококачественную помощь.

Палаты с современной системой вызова медсестры, оперблок с тремя операционными с автоматическими дверьми, в котором работает новая система вентиляции и обеззараживания воздуха, надежные инженерные коммуникации - это и многое другое появилось в медучреждении на улице Батырева, 7.

Ремонт проходил по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Она реализуется под контролем губернатора Андрея Воробьева. Работы были разделены на три этапа, чтобы не останавливать работу стационара.

«Здание стационара введено в эксплуатацию в 1964 году. За это время капитальный ремонт таких масштабов не проводился ни разу. В целом здание перестало соответствовать тем требования, которые предъявляются к медучреждениям. Благодаря проведенному ремонту, который велся на протяжении двух лет, это здание отвечает всем современным требованиям медорганизаций», - подчеркнул заведующий обособленного структурного подразделения № 2 Подольской областной клинической больницы Владимир Соболев.

В стационаре пять отделений с круглосуточным пребыванием пациентов. При этом ожоговое отделение - единственное в Московской области. Это 36 коек, в том числе реанимационные. Сейчас здесь лечат 19 тяжелых пациентов с разными термическими повреждениями. Каждый день в отделении проходят операции. В следующем году планируется реконструкция здания - появится лифт.

«С 2001 года я здесь работаю. Всегда у нас проблемный вопрос был - вопрос с лифтом. Потому что на второй этаж поднять больных на второй этаж всегда неудобно по лестнице. Наконец-то все согласовано, передано на исполнение в 2024 году, надеемся, что у нас появится лифт», - рассказал заведующий ожогового отделения, главный внештатный комбустиолог Московской области Грайр Карапетян.

Количество коек в стационаре не изменилось, но при этом пациентам стало просторней. Новые кабинеты и палаты добавили благодаря переносу всех вспомогательных помещений в отремонтированный подвал здания.

Сегодня к каждой койке подведен кислород. Он поступает в систему автономно и бесперебойно из двух газификаторов. Пациенты уже успели оценить новые условия пребывания.

В обновленных стенах больницы предполагается открытие нового отделения - здесь будут лечить больных с колопроктологическими заболеваниями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Больницы

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