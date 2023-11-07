Права 320 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском

Комплекс из 14 домов начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 649 дольщикам должны были еще в 2014 году, но застройщик своих обязательств не выполнил.

В ноябре 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достраивать 13 домов, а дольщикам 14-го выдать квартиры в другом ЖК.

В марте 2022 года Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области возобновил работы в ЖК «Березовая роща». Наконец, первые шесть домов достроены и введены в эксплуатацию. Строительство еще семи планируется завершить до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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