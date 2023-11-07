07 ноября 2023, 10:23

Права 320 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском

пресс-служба МинЖил политики МО
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Первые шесть домов в ЖК «Березовая роща» достроили в Раменском. Разрешение на ввод выдали в министерстве жилищной политики Подмосковья.

Комплекс из 14 домов начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 649 дольщикам должны были еще в 2014 году, но застройщик своих обязательств не выполнил.

В ноябре 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достраивать 13 домов, а дольщикам 14-го выдать квартиры в другом ЖК.

В марте 2022 года Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области возобновил работы в ЖК «Березовая роща». Наконец, первые шесть домов достроены и введены в эксплуатацию. Строительство еще семи планируется завершить до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Дольщики Раменское
07 ноября 2023, 11:49
Богослужение и крестный ход к празднику Казанской иконы Божией Матери провели в Котельниках
Телеканал «360»
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Праздник Казанской иконы Божией Матери отметили в Котельниках. Более тысячи человек приняли участие в богослужении и крестном ходе.

Под звон колоколов в Котельниках состоялось торжественное богослужение, посвященное престольному празднику храма Казанской иконы Божией Матери. Его соорудили в Котельниках в 17 веке в честь обретения святыни. Участие в его освещении приняла княжна Нарышкина - мать царя Петра Первого. Сам будущий император в 13 лет также побывал здесь. Прихожане гордятся тем, что это место считается памятником культурного наследия.

Более тысячи жителей Котельников и паломников из других городов приняли участие в празднике в храме Казанской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

По окончании службы провели крестный ход, после которого всех угостили ароматным чаем с пирожками.

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Религия Котельники
07 ноября 2023, 11:33
Ремонт поликлиники в Юбилейном микрорайоне в Королеве завершится к концу года
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Капитальный ремонт поликлиники в Юбилейном микрорайоне в Королеве завершили на 97%. Обновление медучреждения выполнили в соответствии со стандартом «Наша поликлиника».

«В рамках стандарта самые посещаемые кабинеты специалистов переведены на первый этаж. Также оборудованы кабинеты телемедицинских консультаций, выписки рецептов на льготные лекарственные препараты, созданы комфортные зоны ожидания приема врача», - рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Медицинскую помощь в поликлинике получают около 40 тысяч человек, более семи тысяч из которых - дети. Во время ремонта пациентов принимали в соседнем здании. Работы по обновлению медучреждения намерены завершить до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Медицина
07 ноября 2023, 11:31
Около 100 социальных объектов построят в Подмосковье за счет инвесторов в 2024 году
группа Самолет
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Около 100 инвестиционных социальных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году. Это школы, детские сады и медучреждения.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, инвесторы построят социальные объекты за счет внебюджетных источников в рамках комплексного развития территорий.

Так, в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково» появится школа на 1735 мест. Там обустроят четыре спортивных зала, хореографическую студию, большую столовую и другие помещения. В Ленинском округе в ЖК «Пригород Лесное» построят два детских сада на 360 мест, а в ЖК «Столичный» в Балашихе заработает поликлиника на 670 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
07 ноября 2023, 11:31
Росгвардия обеспечила безопасность более 900 мероприятий в Подмосковье за месяц
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше 900 мероприятий в Подмосковье за месяц. Экипажи также совершили 10,7 тысячи выездов по сигналу тревоги.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов за месяц. По подозрению в совершении преступлений и нарушений задержали 2,4 тысячи человек, из которых трое были в розыске.

Кроме того, подразделения провели более трех тысяч проверок сохранности оружия, составили 836 административных протоколов о нарушении и аннулировали 190 разрешений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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