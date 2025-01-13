Практическое занятие юных инспекторов дорожного движения прошло в Дмитрове

Школьникам помогал инспектор дорожно-патрульной службы Екатерина Титова. Юные автоинспекторы вспомнили основные дорожные знаки и сигналы светофора, правила безопасного поведения на улице и перехода через дорогу. Инспектор рассказала ребятам, как избежать ловушек на дороге и безопасно передвигаться возле проезжей части.

Экскурсия стала настоящим практическим занятием, где школьники рассмотрели реальные дорожные ситуации и обсудили, как нужно на них реагировать. Такие мероприятия помогают детям лучше усваивать основы безопасности на дорогах.

Глава городского округа Иван Курданин отметил, что обучение школьников правилам дорожного движения на практике является основным элементом воспитания.

«Важно, чтобы наши юные инспекторы движения не только знали правила, но и умели применять их на практике, что поможет сохранить их жизни и здоровье», - сказал руководитель муниципалитета.