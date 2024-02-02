Пожилую женщину с сильным кровотечением спасли в больнице в Подольске

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, у пациентки выявили тахикардию, бледность кожи, повышенное потоотделение и спутанное сознание. По словам хирурга Максима Караткевича, в отделении у женщины началась рвота с кровью. Благодаря вовремя выполненной операции ее удалось спасти.

«В экстренном порядке ей выполнили гастроскопию для оценки состояния слизистых оболочек и стенок верхних отделов пищеварительного тракта. В ходе исследования был выявлен источник струйного кровотечения - язва. Для спасения пациентки был выполнен эндоскопический гемостаз - метод, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды. В результате слаженных действий кровотечение было остановлено, состояние пациентки стабилизировано», - сказал он.

Из-за сильной кровопотери пенсионерка два дня находилась в реанимации, где ей провели переливание. Сейчас она чувствует себя нормально и выписана домой.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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