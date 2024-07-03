03 июля 2024, 11:55

Пожаробезопасную батарею для электровелосипедов создали в Долгопрудном

МФТИ
Читайте нас в: Google Новости

Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную литий-ионную батарею для электровелосипедов и самокатов на электрическом приводе. Мощность аккумулятора позволит проехать 60 километров по городским магистралям и до 50 — по загородным трассам.

Ученые отметили, что сейчас в России нет обязательной сертификации на батареи для электровелосипедов. Заместитель директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниил Иткис говорит, что производитель сам решает, следовать ли установленным стандартам или нет.

«Это и привело к тому, что рынок заполнили источники питания низкого качества сборки, которые часто горят», - отметил Иткис.

Ученые МФТИ для своей разработки взяли за основу стандарты качества Международной электротехнической комиссии и Международной организации стандартизации. Разработанные в Долгопрудном батареи соответствуют всем техническим требованиям и нормам пожарной безопасности.

Серийное производство новых батарей запустят на опытно-промышленном заводе компании АО «Металион». По словам Даниила Иткиса, интерес к проекту уже проявил крупный бизнес. Сейчас ведутся переговоры с компанией, которая занимается службой доставки и сервисным обслуживанием мобильных источников питания.

«На большинстве самокатов и велосипедов установлены батареи, произведенные в Азии. Они часто ломаются, многие из них недолго держат заряд. Заказчик готов сделать выбор в пользу наших батарей, потому что они адаптированы к работе в российском климате, имеют высокие параметры по пожарной безопасности, их не надо закупать за рубежом», - заключил Даниил Иткис.

Оценочная стоимость аккумуляторов составит от 150 до 200 долларов США, что сопоставимо с ценой на иностранные аналоги.

Ранее в Подмосковье разработали уникальный аппарат , который увеличил допустимый срок перевозки донорских сердец. Его тоже создали ученые из МФТИ. Теперь время хранения органа для пересадки достигает шести и более часов вместо четырех-пяти, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Долгопрудный
03 июля 2024, 11:49
Новый сезон обучающего проекта «Россетей» для инженеров начался в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Юбилейный 15-й сезон «Школы молодого инженера» компании «Россети» стартовал в Подмосковье. Обучение проходит в Центре подготовки персонала «Белый Раст» в Дмитрове.

В этом году участниками проекта стали третьекурсники НИУ «МЭИ» и Ивановского государственного энергетического университета. Также впервые в нем участвуют студенты из Донецкого национального технологического университета и Луганского государственного университета.

Программа включает лекции по различным аспектам работы электросетевого комплекса, практические занятия, тренинги и другие образовательные мероприятия. Обучение проводят преподаватели Центра подготовки персонала «Белый Раст», а также специалисты производственных служб.

Напомним, «Школа молодого инженера» стартовала в 2010 году. За это время к проекту присоединились 500 студентов различных специальностей. По окончании обучения многие из них устроились на работу в «Россети».

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с выпускниками из разных городов и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые - 95 тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
03 июля 2024, 11:12
Пациенту больницы в Видном помогли не потерять слух из-за клеща в ухе
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина 75 лет обратился в Видновскую больницу с жалобами на боли и шум в правом ухе. При осмотре врач обнаружил клеща, который глубоко внутри присосался к барабанной перепонке.

Под общей анестезией врачи удалили вредителя.

«Сначала мы залили в слуховой проход раствор перекиси водорода, потом закапали масло. Подождали, пока клещ погиб и его челюсти разжались, и аккуратно, стараясь не повредить барабанную перепонку, извлекли насекомое пинцетом», - рассказал оториноларинголог Рауль Тен.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству клещ не успел навредить слуху пациента.

Врачи напомнили, что перед выходом на природу нужно обрабатывать одежду защитным спреем.

«Двигайтесь по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. После возвращения из леса тщательно осматривайте одежду и тело. Если собрали букет цветов, потрясите его над ванной - там может прятаться клещ», - добавил Рауль Тен.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ленинский округ
03 июля 2024, 11:02
Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в деревне Устья
Читайте нас в: Google Новости
Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной прием в деревне Устья. С жителями обсудили множество вопросов от спила деревьев до подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Капитальный ремонт кровли, открытие сетевых магазинов и график работы местного медицинского пункта - это основные вопросы, которые прозвучали на встрече. Так, жители попросили возобновить работу маршрута № 301. На встрече отметили, что решение должно устраивать и пассажиров, и перевозчика. Главной темой стала подготовка к отопительному сезону.

«На данный период у нас актуальна подготовка к зимнему сезону 2024–2025 годов. Котельные - в плановой остановке. Проходят профилактические мероприятия. Также у нас проходит большая работа по капитальному ремонту котельных и тепловых сетей», - рассказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.

Полный список вопросов для решения передадут главе Наро-Фоминского городского округа Роману Шамнэ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Отопление
03 июля 2024, 10:56
Мингосуправления Подмосковья напомнило о функции онлайн-записи в кружки и секции
фотобанк Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье работает информационный онлайн-портал «Дом культуры». С его помощью жители могут ознакомиться с событиями в культурных учреждениях региона и записаться на интересующие занятия. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Наш портал стал настоящим проводником для жителей Подмосковья, предоставляя доступ к самым актуальным и интересным событиям региона», - прокомментировал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Портал объединяет все культурные учреждения Московской области, а на сайте представлена информация о концертах, выставках, мастер-классах и других мероприятиях. Чтобы записаться на событие, нужно лишь выбрать нужную дату и городской округ. Помимо этого, для удобства жителей региона запустили мобильное приложение «Мое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги

Новости по теме