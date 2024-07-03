Пожаробезопасную батарею для электровелосипедов создали в Долгопрудном

Ученые отметили, что сейчас в России нет обязательной сертификации на батареи для электровелосипедов. Заместитель директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниил Иткис говорит, что производитель сам решает, следовать ли установленным стандартам или нет.

«Это и привело к тому, что рынок заполнили источники питания низкого качества сборки, которые часто горят», - отметил Иткис.

Ученые МФТИ для своей разработки взяли за основу стандарты качества Международной электротехнической комиссии и Международной организации стандартизации. Разработанные в Долгопрудном батареи соответствуют всем техническим требованиям и нормам пожарной безопасности.

Серийное производство новых батарей запустят на опытно-промышленном заводе компании АО «Металион». По словам Даниила Иткиса, интерес к проекту уже проявил крупный бизнес. Сейчас ведутся переговоры с компанией, которая занимается службой доставки и сервисным обслуживанием мобильных источников питания.

«На большинстве самокатов и велосипедов установлены батареи, произведенные в Азии. Они часто ломаются, многие из них недолго держат заряд. Заказчик готов сделать выбор в пользу наших батарей, потому что они адаптированы к работе в российском климате, имеют высокие параметры по пожарной безопасности, их не надо закупать за рубежом», - заключил Даниил Иткис.

Оценочная стоимость аккумуляторов составит от 150 до 200 долларов США, что сопоставимо с ценой на иностранные аналоги.

Ранее в Подмосковье разработали уникальный аппарат , который увеличил допустимый срок перевозки донорских сердец. Его тоже создали ученые из МФТИ. Теперь время хранения органа для пересадки достигает шести и более часов вместо четырех-пяти, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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