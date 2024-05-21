21 мая 2024, 18:34

Пожарные учения прошли в здании вневедомственной охраны в Подольске

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориального управления № 14 в составе сил Подольского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в учениях по тушению возгорания в здании Подольского отдела вневедомственной охраны.

«По замыслу учения из-за неисправности электропроводки на первом этаже в комнате хранения оружия возник пожар. По оборудованию и мебели огонь и дым быстро распространились на три этажа здания», - уточнил заместитель начальника территориального управления № 14 Максим Чапкин.

Сотрудников вневедомственной охраны оперативно эвакуировали. Главная цель учений - отработка взаимодействия экстренных и аварийных служб, а также служб жизнеобеспечения гарнизона. Отмечается, что задачи тренировки были достигнуты в полном объеме.

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Спасатели Пожары
21 мая 2024, 18:15
Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители «Мосавтодора» отремонтировали дорожные знаки еще в девяти округах Подмосковья. Ранее дефекты транспортных объектов выявили во время плановых обследований.

В региональном Минтрансе уточнили, что за неделю знаки восстановили в Серебряных Прудах, Ступине, Красногорске, Люберцах, Жуковском, Раменском, Истре, Лотошине, а также в Волоколамском округе.

Дорожную сеть обследуют еженедельно. В рамках инспекций специалисты проверяют качество содержания дорог, тротуаров и остановочных пунктов, а также состояние дорожных знаков и светофоров. Все это позволяет минимизировать риски возникновения ДТП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги
21 мая 2024, 18:02
«Начинался со старого коровника». Воробьев — об уникальности аграрного хозяйства «Кузьминский»
Александра Степанова
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Кооператив «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, является уникальным производством в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие, где ему рассказали об его особенностях.

«Кузьминский» начинался со старого коровника, на территории которого содержались всего 300 голов скота. Со временем он прошел модернизацию и расширение.

«Коровы здесь находятся круглый год - в тепле и сытости. Для качественного и вкусного сыра, который производят из их молока, это важно», - подчеркнул губернатор.

О животных председатель кооператива Олег Хахунов заботится лично, как и его семья. Он является строителем, мама - ветеринаром, а брат - инженером.

Само хозяйство Олег Владимирович унаследовал от отца, который возглавлял «Кузьминский» с 2000-х годов.

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Сельское хозяйство Андрей Воробьев Сергиев Посад
21 мая 2024, 17:56
Лауреатов конкурса «Сердце отдаю детям» наградили в Подмосковье
Министерство образования МО
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Лауреатов регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» определили в Подмосковье. Победителем стал Борис Елунин из «Центра детского творчества» в Зарайске.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс состоялся в 20-й раз. Ежегодно интерес к нему увеличивается.

«В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату - победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», - рассказал глава министерства Артем Охрименко.

Борис Елунин стал абсолютным победителем конкурса, а также одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». За высокие результаты он получит выплату в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс провели по девяти номинациям. Победителями стали Анастасия Миржиевская из Жуковского, Александр Мармулев из Ступина, Олег Веркин из Коломны, Светлана Кольцова из Раменского, Анна Косино из Чехова и Анастасия Дрынкина из Луховиц.

Они представят регион на федеральном этапе конкурса.

Ранее о работе учреждений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что в этом сезонетам отдохнут около 100 тысяч детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы Образование
21 мая 2024, 17:50
Церемония отправки призывников в спортивную роту прошла в Балашихе
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Торжественная церемония отправки призывников прошла в сборном пункте военного комиссариата Московской области. Роту Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 человека.

«Для вас наступает серьезный период времени. Вы защищали интересы нашей родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими и на вас будет двойная ответственность», - обратился к призывникам заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Со словами поддержки также выступил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта Дмитрий Двали.

Напомним, в спортивной роте служат члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Здесь призывники будут сочетать военную подготовку с привычными тренировками, что позволит им не потерять навыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы Образование

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