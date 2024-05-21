Пожарные учения прошли в здании вневедомственной охраны в Подольске
Работники территориального управления № 14 в составе сил Подольского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в учениях по тушению возгорания в здании Подольского отдела вневедомственной охраны.
«По замыслу учения из-за неисправности электропроводки на первом этаже в комнате хранения оружия возник пожар. По оборудованию и мебели огонь и дым быстро распространились на три этажа здания», - уточнил заместитель начальника территориального управления № 14 Максим Чапкин.
Сотрудников вневедомственной охраны оперативно эвакуировали. Главная цель учений - отработка взаимодействия экстренных и аварийных служб, а также служб жизнеобеспечения гарнизона. Отмечается, что задачи тренировки были достигнуты в полном объеме.
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