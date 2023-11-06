Пожарные учения прошли в здании госархива в Красногорске

Целью мероприятия стала отработка навыков по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ подразделений гарнизона, а также тренировка по распределению техники и личного состава.

Сотрудников архива оперативно вывели из здания, но одному из них якобы потребовалась помощь. Человек застрял в лифте на втором этаже. Работника быстро вызволили из кабины и передали врачам. Такие учения проходят дважды в год, а каждый сотрудник госархива проходит инструктаж.

«В каждом кабинете у сотрудников архива имеется инструкция противопожарной безопасности, противопожарного режима. Все с ней ознакомлены и действуют согласно инструкции», - рассказал главный инженер Российского государственного архива кинофотодокументов Александр Стадник.

Всего в тренировке участвовали 27 спасателей и восемь единиц пожарной техники. Задачи учения выполнили на высоком уровне.

Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы 3 ноября провели в Звенигороде учения по тушению условного возгорания на ТЭЦ. По легенде пожар произошел из-за разлива масла.