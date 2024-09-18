Пожарные спасли пятерых детей из задымленной квартиры в Луховицах

Как рассказал начальник части Валерий Осипов, очевидцы сообщили в «Систему-112» о том, что из окон квартиры валит дым и раздаются детские крики. На место направились пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание и спасти четырех мальчиков и одну девочку.

«С помощью автолестницы работники подразделения поднялись на четвертый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трехлетних мальчишек, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, специалисты вывели из жилья еще и восьмилетнего мальчугана, вскрыв входную дверь механизированным инструментом», - добавил Осипов.

Никто из детей не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

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