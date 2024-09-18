18 сентября 2024, 17:57

Пожарные спасли пятерых детей из задымленной квартиры в Луховицах

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» спасли пятерых детей из пожара в Луховицах. Он произошел 18 сентября в квартире девятиэтажного дома.

Как рассказал начальник части Валерий Осипов, очевидцы сообщили в «Систему-112» о том, что из окон квартиры валит дым и раздаются детские крики. На место направились пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание и спасти четырех мальчиков и одну девочку.

«С помощью автолестницы работники подразделения поднялись на четвертый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трехлетних мальчишек, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, специалисты вывели из жилья еще и восьмилетнего мальчугана, вскрыв входную дверь механизированным инструментом», - добавил Осипов.

Никто из детей не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

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Пожары Луховицы
18 сентября 2024, 17:45
Фонтан установили во дворе № 34 на улице Карла Маркса в Дубне
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В первые во дворе дома в Дубне появился фонтан. Жители поставили его на средства, которые собрали «На содержание и ремонт жилья».

Фонтан во дворе дома № 34 на улице Карла Маркса в Дубне обошелся в 200 тысяч рублей. Он потребляет немного энергии, так как имеет систему замкнутого цикла.

Дом № 34 на улице Карла Маркса получил статус образцового. Его возглавляет председатель городской Ассоциации многоквартирных домов Раиса Гуляева. Жители установили клумбы, облагородили территорию и решили пойти дальше. Они договорились с управляющей компанией, проложили кабель и провели воду.

«Нужно продолжать совершенствоваться, и совет дома на этот год запланировал установить фонтан. Мы хотели удивить, причем так, чтобы другие этого захотели. Ведь задача-то в этом состоит. Не только самим любоваться», - пояснила председатель Совета дома № 34 по улице Карла Маркса Раиса Гуляева.

В планах зреет еще одна задумка - обустроить в ближайшие годы аллею с парковыми скульптурами.

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Дубна
18 сентября 2024, 17:44
Агломерация Коломны и Зарайска поборется за звание культурной столицы России 2026 года
Министерство культуры и туризма Московской области
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Финалистов конкурса «Культурная столица 2026» объявили в Москве. В число городов-претендентов вошла агломерация Зарайска и Коломны, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в России во второй раз. В этом году на звание претендовали сразу 26 городов, из которых восемь вышли в финал. Это Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация Зарайска и Коломны.

Очный этап конкурса пройдет 12 декабря. Финалисты представят свой потенциал. Победителя назовут культурной столицей России 2026 года. Это поможет привлечь новых туристов, а также будет способствовать поиску потенциальных инвесторов и партнеров.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Коломна Зарайск конкурсы
18 сентября 2024, 16:55
Лев Сдобников из Воскресенска победил на всероссийском турнире по фехтованию
Медиасток.рф
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лев Сдобников одержал победу на всероссийских спортивных соревнованиях по фехтованию «Золотая осень», которые прошли в Казани. В напряженном финальном поединке Лев со счетом 12:8 победил своего соперника из Калуги, Сергея Пахомова.

На турнире за медали и ценные призы боролись юные фехтовальщики в возрасте до 15 лет из различных регионов России, включая Московскую, Нижегородскую, Свердловскую области и Республику Башкортостан.

Фехтование занимает особое место в спортивной жизни Воскресенска. История Воскресенской спортшколы олимпийского резерва богата именами выдающихся российских спортсменов, таких как Александр Бекетов, Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селины, Сергей Сливка, Антон Авдеев, Юлия Нелюбова, Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина. Победа Льва Сдобникова подтверждает, что традиции фехтования в Воскресенске продолжают жить и развиваться, и эта славная история еще далека от завершения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Воскресенск
18 сентября 2024, 15:36
Почти 900 выпускников медколледжа устроились в больницы Подмосковья за год
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медицинские организации приняли на работу почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа в этом году, в том числе 318 целевиков. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медработников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата - семь тысяч рублей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Выплата действует в течение трех лет. Среднему медперсоналу доступны также компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте rabota-vrachom.ru.

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Здравоохранение

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