Пожарные спасли кроликов и кур из загоревшегося сарая в Наро-Фоминске

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«Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнем хозяйственную постройку, в которой находилась домашняя живность. Пожарные оперативно подали два ствола на тушение и одновременно приступили к эвакуации животных», - рассказал начальник части Владимир Бугаев.

Из горящего сарая удалось спасли пять кроликов, семь кур и 11 уток.

Два новых обзорных пункта полиции откроют в 2024 году в Котельниках: в микрорайонах Южном и Силикат. Появятся дополнительные видеокамеры для безопасности жителей и порядка, сообщил губернатор Андрей Воробьев.