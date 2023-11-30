30 ноября 2023, 13:23

Пожарные спасли 5 человек из горевшей пристройки на ферме в Чехове

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ПСЧ-311 «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара на ферме в деревне Бершово. Из горящей пристройки спасли пять человек.

К моменту прибытия спасателей открытое пламя охватило всю площадь сооружения.

«В кратчайшие сроки ликвидировали пожар. При этом эвакуировали пять сотрудников фермы, один из которых получил ожог кисти левой руки. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался», - уточнил начальник караула Владимир Лисейкин.

В тушении пожара приняли участие 12 человек личного состава и три машины.

Два новых обзорных пункта полиции откроют в 2024 году в Котельниках: в микрорайонах Южном и Силикат. Появятся дополнительные видеокамеры для безопасности жителей и порядка, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Спасатели Пожары Чехов
30 ноября 2023, 15:46
Тендер на поставку жидкого кислорода объявили для больницы в Одинцове
ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница»
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В первом полугодии 2024 года Одинцовская областная больница получит 300 тонн жидкого кислорода. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Извещение о поиске поставщика разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Кислород следует привезти в медучреждение на улице Маршала Бирюзова, 5.

Прием заявок завершится 8 декабря. Начальная цена контракта составила восемь миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Аукционы Больницы
30 ноября 2023, 15:37
Квитанции за оплату ЖКУ в декабре выпустят досрочно в Подмосковье
МосОблЕИРЦ
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Единый расчетный центр Подмосковья выпустит декабрьские квитанции на оплату ЖКУ досрочно. Абоненты получат их до 25 декабря, чтобы оплатить коммунальные услуги до праздников и войти в новый год с оплаченными счетами.

Подмосковные абоненты могут выиграть денежный приз, оплачивая счета МосОблЕИРЦ. Чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в личном кабинете и до 31 декабря оплатить счет. Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в графе «Итого к оплате».

Розыгрыш призов состоится в январе 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
30 ноября 2023, 15:31
Министерство туризма представило новые маршруты для поездок по Подмосковью на каршеринге
Министерство культуры и туризма МО
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Министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 километров.

«В течение предстоящих зимних месяцев в социальных сетях BelkaCar будут появляться спецмаршруты по Подмосковью, составленные при участии министерства культуры и туризма Московской области. Маршруты охватывают все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников», - уточнили в министерстве.

По данным каршерингового сервиса, интерес к поездам в Подмосковье растет. Например, этим летом пользователи BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок по региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Каршеринг
30 ноября 2023, 15:30
Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ предложил абонентам Подмосковья скидку при оплате коммунальных услуг до 31 декабря 2023 года. Она будет действовать, если оплатить счет через Систему быстрых платежей.

«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», - уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

Подробности акции можно прочитать по ссылке.

Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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