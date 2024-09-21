21 сентября 2024, 09:45

Пожарные провели урок для детей из Любучанской школы

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Встречу с пожарной бригадой организовали для дошкольников в поселке Любучаны. Ребятам рассказали о правилах обращения с огнем и дали примерить экипировку спасателей.

Специалисты пожарной службы рассказали дошкольникам о пользе и опасности огня, причинах его возникновения, о том, как тушить возгорание и как правильно вызвать пожарных.

Ребятам дали осмотреть пожарную машину и описали предназначение каждого ее отсека. Также каждый желающий мог примерить униформу.

Кроме того, пожарные рассказали о своей непростой профессии. Отметим, что урок прошел в рамках месячника безопасности.

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Дети Правила Чехов
21 сентября 2024, 10:43
Депутаты из Чехова встретились с жителями поселка Чернецкое
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Профильные специалисты и депутаты провели встречу в формате выездной администрации с жителями поселка Чернецкое. Они обсудили содержание домов, ремонт дорог и тему благоустройства.

Участниками встречи стали специалисты администрации Чехова, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Большинство обращений жителей касалось транспортного обслуживания, состояния многоквартирных домов и получения коммунальных услуг. Также людей интересовали ремонт дорог и благоустройство территорий в поселке.

Ряд обращений решили на месте, остальные взяли в работу.

Напомним, что проконсультироваться по актуальным вопросам можно не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Благоустройство Чехов Депутаты
21 сентября 2024, 09:27
Чемпионат по быстрому чтению прошел в библиотеке в чеховском селе Дубна
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Проверить свою скорость чтения могли жители села Дубна в Чеховском городском округе. Там прошел тематический чемпионат.

Участниками мероприятия стали любители книг разных возрастов. Задачей было прочитать на скорость фрагменты как классических, так и современных произведений.

Жюри оценивало не только скорость, но и понимание прочитанного. Победителям вручили дипломы и призы.

На чемпионате книголюбы также смогли обменяться опытом.

Отметим, что работники Домов культуры устраивают спортивные и развлекательные мероприятия регулярно.

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Книги Чехов
21 сентября 2024, 09:22
Гандболисты из Чехова победили в матче в Уфе
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Команда «Чеховские медведи» обыграла команду «Акбузат» из Уфы в выездном матче. Игра была напряженной, но гандболисты из Чехова обошли соперника на пять очков.

Для «Чеховских медведей» прошел второй выездной матч сезона. На поле соперника они сыграли со счетом 35:30 (13:21).

В первом тайме подопечные Владимира Максимова показали превосходство. После уфимцы показали характер и выровняли счет.

Самым результативным игроком матча назвали Евгения Дземина. Он забросил в ворота соперника шесть мячей.

Далее команда из Чехова сыграет с «ГК Воронеж». Матч пройдет 22 сентября во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова».

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Спортсмены Уфа Чехов
20 сентября 2024, 22:41
Более 30 детских площадок обновили в Одинцове
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Теперь у ребят из Одинцова больше обновленных пространств для игр и развития. Обустройство детских площадок в округе завершили по нескольким адресам.

Больше всего детских игровых площадок расположились в городе Одинцово. Об этом рассказал начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

«Обустройство площадок закончено по следующим адресам: Можайское шоссе, дома № 112, 114, 116, 118, 105 и 153; поселок Горбольницы № 45, дома № 3, 9 и 11; поселок Новоиванвоское, улица Калинина, дом 14; улица Сколковская, дом 1А; улица Говорова, дом 28; улица Белорусская, дом 2; улица Сосновая, дом 10; поселок Старый Городок, улица Заводская, дом 9; улица Почтовая, дом 2; Голицыно, проспект Керамиков, дом 78», - поделился Вячеслав Асриян.

В этом году в Одинцовском округе провели модернизацию 31 детской игровой площадки и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленные сроки.

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Одинцово Благоустройство

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