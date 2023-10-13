Пожарные провели тактические учения в Одинцове

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Пожарно-тактические занятия проводятся для того, чтобы сотрудники повышали качество работы, совершенствовали профессиональные навыки, тренировали физическую подготовку и быстроту выполнения действий при чрезвычайной ситуации.

По легенде учений пожар возник на 2-м этаже административного здания из-за короткого замыкания электропроводки, после огонь перекинулся на чердак и крышу. Работники эвакуировались из корпуса, но один пострадавший не успел покинуть здание. Его пожарные и спасали из задымленного помещения.

«Огнеборцы создали звено газодымозащитной службы для спасения. Пострадавшего эвакуировали на свежий воздух и успешно ликвидировали возгорание», - рассказал заместитель начальника части Роман Яковлев.

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