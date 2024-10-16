Пожарные провели рейд по безопасности в частном секторе Воскресенска

Заместитель начальника отдела Игорь Мальков рассказал, что на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в бане. Внутри находились малолетние дети. Отец девочек получил ожоги во время тушения и был госпитализирован.

Баня и дом представляли собой одно строение. Это было временное жилье, на этом же участке семья строила большой дом, а пока проживали в маленьком. По правилам пожарной безопасности здесь, как говорят специалисты, все было сделано правильно: и предбанник, и большое окно. Но вот только в экстренной ситуации трагедии избежать не получилось.

В причинах трагедии разбирается следствие. А сотрудники пожарной охраны в очередной раз предупреждают жителей частного сектора о необходимости соблюдать простые, но такие важные требования безопасности. Нужно перед отопительным сезоном тщательно проверять электропроводку.

Самое простое, что может сделать любой человек самостоятельно - это приобрести на маркетплейсах автономные дымовые пожарные извещатели. Этот незамысловатый прибор работает от батарейки «Крона» и поможет избежать беды.

«Там стоит специальный фотоэлемент. Датчик воспроизводит очень громкий звук, который сигнализирует о том, то в квартире произошло задымление и необходимо обратить на это внимание. Особенно это помогает ночью, когда люди спят, чтобы оповестить и разбудить человека», - рассказал старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску Александр Масягин Сотрудники отдела надзорной деятельности напоминают о правилах пожарной безопасности, проводя рейды в школах и детских садах, в учреждениях культуры.

«Нужно как-то остановить эту череду трагедий, которая продолжается. Давайте уже поставим точку в этой цепи ненужных детских смертей. Поэтому обращаюсь к родителям, ко всем людям. Следите за электроприборами, за печным оборудованием. Не оставляйте без присмотра детей и будьте бдительны», - напомнил Игорь Мальков.

Перед уходом из дома лучше лишний раз проверить, все ли приборы выключены из сети, установить автономные дымовые извещатели, чем потом устранять последствия пожара. Тем более, что зачастую огонь забирает самое дорогое - человеческие жизни.

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