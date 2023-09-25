Пожарные ликвидировали 12 лесных возгораний в Подмосковье за выходные

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По словам курирующего Комлесхоз заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, возгорания зафиксировали в Виноградовском, Дмитровском, Подольском, Истринском, Луховицком и Шатурском лесничествах, а также на территории «Русского леса». О большинстве пожаров сообщили местные жители, некоторые обнаружили с помощью видеомониторинга Комлесхоза региона.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Подмосковья ликвидировали 161 пожар, в том числе 13 торфяных.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении возгораний необходимо незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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