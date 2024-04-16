Пожарные из Мытищ напомнили жителям правила поведения с огнем

В рамках встречи пожарные показали оборудование своего автомобиля, рассказали о применении спасательных средств и инструментов для людей и животных. Они напомнили об основных правилах безопасного обращения с огнем и номерах экстренных служб. Самые маленькие участники мероприятия также познакомились со всеми элементами пожарной техники.

«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», - отметил начальник подразделения Дмитрий Анисимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».