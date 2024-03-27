Пожарные из Долгопрудного спасли десятки людей из горящего Crocus City Hall

Вчера, 26 марта, было объявлено о завершении поисковых работ и ликвидации последствий пожара на месте теракта. На тушение пожара в Crocus City Hall ушло около суток. По сложности возгорание отнесли к четвертому из пяти рангов.

Юрий Игнатьев отметил, что события, разворачивавшиеся в «Крокусе» после теракта, были непредвиденными даже для опытных спасателей.

«Была паника, много погибших. Пожар разгорался, и нам необходимо было оперативно спасать живых и мертвых - важно, чтобы близкие затем смогли их опознать и похоронить по-человечески», - указал Юрий Игнатьев.

Юрий Игнатьев до сих пор вспоминает эти тяжелые моменты и отмечает, что все спасатели, работавшие на месте происшествия, действовали профессионально.

«Нам надо было успеть до обрушения кровли, мы понимали, какая ответственность на нас лежит. И мы вместе с другими спасателями сделали все возможное», - добавил Юрий Игнатьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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