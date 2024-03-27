27 марта 2024, 15:58

Пожарные из Долгопрудного спасли десятки людей из горящего Crocus City Hall

Администрация Долгопрудный г.о.
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Пожарные из Долгопрудного помогли десяткам людей выбраться из горящего здания Crocus City Hall, рассказал начальник Долгопрудненского пожарно-спасательного гарнизона Юрий Игнатьев. В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы спецтехники и 21 человек личного состава.

Вчера, 26 марта, было объявлено о завершении поисковых работ и ликвидации последствий пожара на месте теракта. На тушение пожара в Crocus City Hall ушло около суток. По сложности возгорание отнесли к четвертому из пяти рангов.

Юрий Игнатьев отметил, что события, разворачивавшиеся в «Крокусе» после теракта, были непредвиденными даже для опытных спасателей.

«Была паника, много погибших. Пожар разгорался, и нам необходимо было оперативно спасать живых и мертвых - важно, чтобы близкие затем смогли их опознать и похоронить по-человечески», - указал Юрий Игнатьев.

Юрий Игнатьев до сих пор вспоминает эти тяжелые моменты и отмечает, что все спасатели, работавшие на месте происшествия, действовали профессионально.

«Нам надо было успеть до обрушения кровли, мы понимали, какая ответственность на нас лежит. И мы вместе с другими спасателями сделали все возможное», - добавил Юрий Игнатьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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Спасатели Долгопрудный Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 16:29
Детскую поликлинику на 500 посещений в смену построят в Чехове в 2025 году
Фото: Павел Таран
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Отделение детской поликлиники, способное принимать до 500 посетителей в смену, построят в Чехове в 2025 году. Возведение объекта ведется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На протяжении многих лет жители Чехова наблюдали недостроенное аварийное здание детского соматического корпуса на улице Мира. Его возведение началось в 1984 году и продолжалось с перерывами. В разное время пытались завершить строительство и разрабатывались проекты его превращения в поликлинику, но все они сталкивались с препятствиями.

За годы заброшенности структура незавершенного здания опалубела и вышла из строя. В марте 2019 года было установлено, что дальнейшее использование этого здания невозможно, и его необходимо снести. Было принято решение построить на том же месте детскую поликлинику с возможностью обслуживания 500 пациентов в смену.

В настоящее время на стройплощадке ведутся работы по очистке грунта, его вывозу на свалку, укладке гравийных слоев, установке арматурных каркасов и изготовлению опалубки. В строительных работах участвует более 30 рабочих и три единицы техники. Готовность объекта составляет 1,7%. Строительство идет по плану.

В новом здании будут расположены педиатрическое отделение, кабинеты специалистов узких профилей, отделение неотложной помощи, вакцинации, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также помещения для здорового ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Строительство Чехов Поликлиники
27 марта 2024, 16:18
Организатор «Лыжни в Лавру» рассказал об особенностях популярного марафона
Телеканал «360»
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Московская область по праву считается центром бегового лыжного спорта в России. Уже пять лет в регионе проводят марафон «Лыжня в Лавру». Стартуют его участники в городском округе Пушкино. Об особенностях трассы и разных дистанциях в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал организатор соревнований Михаил Курдюков.

«Каждый год мероприятие немного меняет свой формат, мы стараемся учесть ошибки предыдущих лет, внести новинки в организацию. В этом году, например, на награждении мы использовали вместо привычных всем кубков колокола. Их получали победители и призеры», - отметил собеседник «360».

Курдюков добавил, что участие в соревновании принимают и взрослые, и дети. Километражи для них, конечно, разные. Марафонская дистанция составляет 50 километров.

«Время ее прохождения зависит и от погодных условий. Если погода благоволит, скольжение хорошее, это может занять в среднем три часа с небольшим. Это не самые быстрые показатели», - пояснил он.

Для детей предусмотрены дистанции в один километр, без набора высоты, и в три километра. Допускают к соревнованиям детей от семи лет.

Марафонская дистанция, по его словам, представляет собой четыре круга по 12,5 километра с набором высоты на одном круге около 160 метров.

«Трасса считается любительской. Я сам эту дистанцию преодолеваю чаще на снегоходе, но стараюсь и на лыжах выйти, и детям показать пример, что не только организовываю соревнования. Но не всегда удается покататься. За пять лет участвовал только в 2021 году. Получил массу удовольствия», - добавил Курдюков.

Есть варианты ехать дистанцию в 25 километров (то есть два круга) или один круг (12,5 километра).

Спортсмены
27 марта 2024, 15:56
Баскетбольный клуб «Химки» победил в регулярном сезоне Суперлиги
БК «Химки»
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​Подмосковная баскетбольная команда «Химки» выиграла золото в регулярном сезоне чемпионата Суперлиги. ​Теперь клуб сыграет в плей-офф.

Вместе с представителями Химок на площадку выйдут игроки команды «Купол-Родники» из Ижевска. Первые встречи игроков пройдут 1 и 3 апреля на арене в Химках.

Следующие матчи запланированы на 7 и 9 апреля. Серия продлится до трёх побед, при необходимости 13 апреля в Химках проведут еще одну игру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
27 марта 2024, 15:47
Замдиректора ФОК «Лидер» рассказала о возможностях нового спорткомплекса в Волоколамске
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В Подмосковье открыли еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возвели по подмосковной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Подробнее о его возможностях в интервью «360» рассказала заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» Ирина Назарова.

«В декабре 2022 года началось строительство, была вбита первая свая. И уже в 2024 году мы имеем потрясающий объект спорта», - отметила она.

Теперь у детей в Волоколамске есть возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год. По мнению Ирины Назаровой, это стало реальным в силу того, что в Московской области, как и в других регионах страны, одним из приоритетов является повышение качества уровня жизни населения.

«Строительство социально значимых объектов - одно из важных направлений деятельности, и программа региона позволяет жителям в шаговой доступности иметь огромный, потрясающий своим масштабом спортивный комплекс. Я очень благодарна, что наши дети могут заниматься зимними видами спорта круглогодично», - добавила она.

Назарова обратила внимание, что играть в хоккей или кататься на коньках можно и на открытых катках. В округе их заливают, но все-таки это сезонная история, плюс погода зимой не всегда бывает стабильной - может быть морозно, а на следующий день на улице может стоять плюсовая температура.

Дети, которые занимаются зимними видами спорта, очень ждали открытия этого объекта, подчеркнула собеседница «360». Отдельно она отметила, что в комплексе есть возможность проведения разного уровня соревнований - ледовая арена, действительно, высокого уровня. Оборудованием ФОК оснастили под ключ, и тоже по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Тренажерный зал полностью оснащен, зоны вбрасывания шайб, большая арена, трибуны на 230 мест. Все цифровизировано. Много раздевалок, инвентарные комнаты, тренерские. Чего большего хотеть?» - заключила Назарова.

Спортсмены

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