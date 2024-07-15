Пожарную сигнализацию модернизируют в школе искусств «Лира» в Воскресенске

Для улучшения качества образовательных услуг и создания комфортных условий обновляются интерьеры школы. Напомним, что ранее были обновлены учебные классы, туалетные комнаты, а в прошлом году полностью отремонтирован концертный зал. В текущем году проводится ремонт холла и коридоров второго этажа, где уже выполнены выравнивание и окраска стен, а также заменено основание пола. В ближайшие дни планируется уложить новый линолеум.

Также специалисты проведут модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации. После завершения ремонта в обновленном холле планируется установить выставочные витрины, где будут представлены многочисленные награды талантливых учащихся школы.

Отметим, что по итогам 2023 года детская школа искусств «Лира» вошла в топ-50 лучших школ искусств Московской области, подтверждая свой статус одного из ведущих центров развития творческих способностей учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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