Пожарную безопасность проверили в лесах Одинцова
Сотрудники лесной охраны Звенигородского филиала «Мособллеса» вместе с полицией провели рейды по противопожарной безопасности лесов. Во время проверки территории выявили правонарушителей.
Факт нарушения лесного законодательства выявили в лесном массиве на улице Говорова. Нарушителям выписали штраф, сотрудники составили протокол об административном правонарушении.
«Костер потушен правонарушителями, мусор и бытовые отходы убраны. Для предотвращения возгораний патрулирование земель лесного фонда осуществляются на регулярной основе, даже в выходные дни. С гражданами проводятся профилактические беседы о важности соблюдения Правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Неосторожное обращение с огнем - основная причина возникновения лесных пожаров. Насколько спокойно пройдет этот сезон, зависит от каждого из нас», - сказал старший участковый лесничий Подушкинского участкового лесничества Звенигородского филиала «Мособллес» Игорь Ляпунов.
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