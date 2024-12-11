Пожарно-тактические учения прошли в Чехове

Школьники из Истры увидели экспонаты музея истории ОМВД. Детям подробно рассказали о создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского.

На экскурсии школьники смогли увидеть множество экспонатов, включая материалы, связанные с военными событиями: фотографии, документы, форму, награды и даже мотоцикл. Они не только демонстрируют историю полиции, но и помогают детям лучше понять, как менялась работа правоохранительных органов с течением времени и что это очень уважаемая профессия.

Роман Новиков, член Общественного совета при ОМВД округа, подробно рассказал детям об истории создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского. Он подчеркнул, что работа в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, таких как честность, справедливость и готовность прийти на помощь.

Еще в музее есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, здесь рассказали ребятам истории о подвигах, совершенных сотрудниками ОМВД в то время.

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