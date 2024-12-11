11 декабря 2024, 18:24

Пожарно-тактические учения прошли в Чехове

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На территории производственного комплекса «Шаттдекор» в городском округе Чехов прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие все подразделения Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. Заместитель главы округа Павел Сибарсов, по поручению Михаила Собакина, лично оценил процесс и результаты тренировок.

Сценарий учений предполагал возникновение пожара в производственно-складском здании, где остались заблокированные люди. На место происшествия оперативно прибыл расчет, который провел разведку ситуации. Газодымозащитная служба сосредоточилась на поиске и спасении пострадавших, а сотрудники пожарной части № 79 приступили к тушению огня и предотвращению его распространения.

По итогам учений Павел Сибарсов отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Регулярные тренировки экстренных служб в округе помогают отработать действия в различных чрезвычайных ситуациях и способствуют повышению уровня пожарной безопасности.

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Спасатели Чехов
11 декабря 2024, 19:36
Школьникам в Истре организовали экскурсию в музей истории МВД
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Школьники из Истры увидели экспонаты музея истории ОМВД. Детям подробно рассказали о создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского.

На экскурсии школьники смогли увидеть множество экспонатов, включая материалы, связанные с военными событиями: фотографии, документы, форму, награды и даже мотоцикл. Они не только демонстрируют историю полиции, но и помогают детям лучше понять, как менялась работа правоохранительных органов с течением времени и что это очень уважаемая профессия.

Роман Новиков, член Общественного совета при ОМВД округа, подробно рассказал детям об истории создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского. Он подчеркнул, что работа в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, таких как честность, справедливость и готовность прийти на помощь.

Еще в музее есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, здесь рассказали ребятам истории о подвигах, совершенных сотрудниками ОМВД в то время.

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Дети Истра Музеи Школьники Полиция
11 декабря 2024, 18:32
Житель Чехова получил премию «Гордость Подмосковья» за достижения в спорте
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В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие «Гордость Подмосковья», на котором более 200 семей были награждены за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Среди отмеченных — ученик средней школы № 1 городского округа Чехов Демьян Троянов.

Демьян получил благодарность от Министра физической культуры и спорта Московской области за свои спортивные успехи. Юноша занимается водным поло во Дворце спорта «Олимпийский имени Максимова» и уже добился значительных результатов. В апреле этого года он вместе с командой стал чемпионом на Первенстве Московской области, а также неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях.

На мероприятии Демьян присутствовал вместе с мамой. Его отец, Дмитрий Троянов, погиб в ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. После этой трагедии Демьян и его старший брат стали главной поддержкой и опорой для своей мамы.

Старший брат Демьяна, Дмитрий, окончил школу с золотой медалью и сейчас учится на третьем курсе МГТУ имени Баумана. С детства он увлекался хоккеем и плаванием, а также имеет множество наград за спортивные достижения.

История семьи Трояновых - это пример силы духа, целеустремленности и любви к спорту. Демьян продолжает радовать близких своими успехами и вдохновлять окружающих на новые свершения.

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Спортсмены Чехов
11 декабря 2024, 18:21
«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом
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В Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Золотой пиксель». Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин поблагодарил всех, кто занимается созданием контента и рассказывает о жизни региона. По его словам, блогинг и журналистика тесно связаны — оба формата влияют друг на друга, расширяя возможности для получения информации и обмена мнениями.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и всех, кто занимается созданием любого контента. Будь это тексты, музыка, фотография, видео - все, что угодно», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что сейчас можно найти и контент-мейкеров, и блогеров, у которых миллионная аудитория, и влияние превосходит некоторые традиционные СМИ.

«Это новая реальность, с которой нужно мириться, с которой нужно считаться. В общем, это хорошо, потому что там, где СМИ регулируется слишком жестко, блогеры возвращают нас в реальность и дают понимание, что на самом деле происходит», - добавил Духин.

На конкурсе представлены разные номинации для авторов. В их числе «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший репортаж с передовой», «Подмосковный трэвел-влог», «Лучший рилс» и многие другие.

Премия направлена на популяризацию исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Московской области в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. За победу боролись свыше 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

Спортсмены Чехов
11 декабря 2024, 18:11
Танцоры из Химок победили на всероссийском конкурсе
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Ансамбль «Барыня» и участницы коллектива «Раздолье» Дома культуры «Лунево» представили родной округ на Всероссийском конкурсе «Белая ворона». Более 400 участников из разных уголков России собрались, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Варвара Королькова из коллектива «Раздолье» удостоилась звания лауреата I степени. Лауреатом II степени стала Валерия Кобесова.

«Поздравляю наших химчан с победой в конкурсе. Успехов, здоровья и всего самого наилучшего!» - сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Помимо этого, ансамбль «Барыня» получил звание лауреата I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» за номер «Барыня-сударыня» и лауреата II степени в номинации «Народный танец» за номер «Секиринская».

Напомним, что ранее образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» Центральной детской школы искусств стал призером Открытого всероссийского детского балетного конкурса «Белый Лебедь».

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Химки конкурсы

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