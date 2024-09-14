Пожарно‑тактические учения прошли в больнице имени Яковенко в Чехове

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Учения прошли в больнице имени В. И. Яковенко. В них поучаствовали сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей Чехова и их коллеги из федеральной противопожарной службы.

По легенде учений, на первом этаже корпуса № 5 произошел пожар, вызванный замыканием электропроводки. Пламя охватило мебель и стены, и помещение заполнилось дымом. Сотрудники медучреждения быстро вызвали экстренные службы и начали эвакуацию пациентов и посетителей.

Получив сигнал, спасатели выехали на место происшествия и организовали штаб пожаротушения.

«Огнеборцы отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости в местах с круглосуточным массовым пребыванием людей», - сказал заместитель начальника территориального управления № 13 «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

После учений провели разбор. На нем обсудили этапы тренировки и разобрали ошибки.

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