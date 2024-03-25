Пожар в Краснознаменске предотвратили после вмешательства Минэкологии

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что двое граждан организовали массовое сжигание порубочных остатков», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Подобный инцидент ранее зафиксировали в деревне Акулово Одинцовского округа. Инспекторы выявили факты использования котла для сушки песчано-гравийной смеси, используемой в производстве бетона. Нарушение заключалось в том, что оборудование не стояло на учете в реестр объектов негативного воздействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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