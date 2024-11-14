Пожар потушили в придорожном кафе в Балашихе

В здании вдоль дороги также находились шиномонтаж и автомастерские с красками и автопокрышками, что вызвало сильное задымление и ухудшение видимости на трассе.

«Прибыв на место, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, произвели разведку очага возгорания, провели боевое развертывание отделения на автоцистерне и приступили к тушению возгорания», - отметил Туз.

По его словам, спасатели успешно локализовали и ликвидировали пожар, тем самым устранив помеху для движения по автодороге М-7 «Волга». По данным «Мособлпожспаса» никто не пострадал.