14 ноября 2024, 19:06

Пожар потушили в придорожном кафе в Балашихе

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники пожарно-спасательных частей № 201, 202, 307 и 240 «Мособлпожспаса» совместно с федеральной противопожарной службой ликвидировали пожар в придорожном кафе у трассы М-7 «Волга» в Балашихе. Начальник ПСЧ-201 Игорь Туз сообщил, что возгорание началось в подсобном помещении кафе и охватило площадь около 80 квадратных метров.

В здании вдоль дороги также находились шиномонтаж и автомастерские с красками и автопокрышками, что вызвало сильное задымление и ухудшение видимости на трассе.

«Прибыв на место, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, произвели разведку очага возгорания, провели боевое развертывание отделения на автоцистерне и приступили к тушению возгорания», - отметил Туз.

По его словам, спасатели успешно локализовали и ликвидировали пожар, тем самым устранив помеху для движения по автодороге М-7 «Волга». По данным «Мособлпожспаса» никто не пострадал.

Пожары Балашиха
14 ноября 2024, 18:24
Церковь в Серпухове включили в реестр объектов культурного наследия
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области внесло церковь Николая Чудотворца в перечень памятников регионального наследия. Храм находится в городском округе Серпухове в поселке Большевик.

Никольскую церковь в селе Березна сначала в 1627 году построили деревянной, а в 1698 сделали кирпичную кладку.

Колокольня выше второго яруса была восьмигранной и завершалась граненым куполом с луковичной главкой и крестом. На первом ярусе колокольни располагалась трапезная с двумя приделами.

В 1932 году храм полностью закрыли, и он начал разрушаться, а в 1953 году здание церкви перестроили и передали под склад совхозу «Большевик».

В 2026 году храм возвратили православной общине, а с 2017 года по настоящее время в нем проходит реставрация.

В ведомстве подчеркнули, что статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечит сохранность памятника для будущих поколений.

Серпухов Памятники Реставрация
14 ноября 2024, 18:06
Кукольный спектакль по сказкам Пушкина показали в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Доме культуры «Юбилейный» прошел кукольный спектакль по сказкам Пушкина. Ученики театральной студии погрузили зрителей в волшебный мир поэзии и музыки.

В ходе постановки ребята исполнили отрывки из «Руслана и Людмилы» и известных сказок Пушкина. Музыкальным фоном для представления стали произведения Римского-Корсакова, Глинки и русские народные песни, создавая для зрителей особую атмосферу.

Юные актеры тщательно готовились к выступлению. Они учили слова, подбирали интонации, работали над дикцией, осваивали шумовой оркестр и создавали кукол под руководством Марии Баскаковой. Младшие группы студии представили композицию «Лукоморье», оживив знакомые каждому образы.

После спектакля школьники приняли участие в мастер-классе «У каждого свой Пушкин», где создавали портрет-аппликацию поэта. Ведущая студии рассказала о жизни Пушкина, а дети вспоминали любимые сказки.

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Театры Воскресенск
14 ноября 2024, 18:04
Занятие по профилактике буллинга провели в школе № 17 Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Восьмиклассники Воскресенска встретились с психологом, чтобы обсудить, как бороться с буллингом и помочь тем, кто от него страдает. Вопрос школьного буллинга остается актуальным, и для многих ребят тема все еще болезненна.

Чтобы поддержать подростков, психолог Анна Марина провела встречу с учащимися школы номер семнадцать. Начали встречу с просмотра видеоролика от команды «Травли нет!» - он стал отправной точкой для разговора о том, почему возникает буллинг и как справиться с его последствиями.

В дружеской атмосфере ребята делились историями, задавали вопросы и обсуждали, как можно поддержать друг друга. Они вместе рассматривали, как разные участники школьных конфликтов могут найти пути к примирению и что делать, если становишься жертвой травли. Эта встреча не только помогла школьникам лучше понять психологические причины буллинга, но и дала им практические инструменты для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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Школьники Воскресенск Буллинг
14 ноября 2024, 17:46
Мастер-класс по открыткам ко Дню матери проведут в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Юных жителей Лобни приглашают на мастер-класс по созданию трехмерной открытки в подарок маме. Занятие пройдет в Доме культуры Луговая и будет посвящено Дню матери.

Дети смогут научиться делать открытку «Букет для любимой мамы» под руководством опытного мастера Ирины Марковой. Мастер-класс состоится 20 ноября в 16:30 в фойе Дома культуры «Луговая».

Для участия требуется предварительная запись, которая будет открыта до девятнадцатого ноября.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают детям развивать свои творческие способности, а также прививают любовь к семейным ценностям, делая праздник мам особенным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня

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