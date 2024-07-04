Пожар потушили в Луковском лесничестве в Ногинске

В Комлесхозе Московской области уточнили, что на место возгорания направили шесть машин и 16 человек личного состава. Пожарным потребовалось свыше четырех часов, чтобы ликвидировать огонь.

Причиной пожара стали действия человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей, чтобы установить виновных. Напомним, за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч, для юридических лиц - до двух миллионов рублей. В отдельных случаях грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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