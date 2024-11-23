«Поздравляю победителей». Андрей Воробьев подвел итоги «Битвы роботов» в Подмосковье

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Отдельную благодарность глава региона выразил наставникам и зарубежным гостям, подчеркнув, что все участники показали честную борьбу и невероятный труд.

«Видел, как за пределами ринга каждая команда переживала за своих железных бойцов, как реанимировала после тяжелых схваток. Видел, как все болели своим делом», - отметил Воробьев.

Чемпионами «Битвы роботов» стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, завоевав золотую медаль. Второе место досталось прошлогодним обладателям титула - команде Fierce Roc из Китая, а бронзовую медаль получили «Всеядные», представляющие Петербург.

В соревнованиях среди мини-роботов москвичи из команды «План Б» заняли первое место, тогда как команды представители Казани - Robodom-Destructor и Destructor Junior - завоевали второе и третье места соответственно. Приз зрительских симпатий унесла команда Istok.Robotics из Фрязина.