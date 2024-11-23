23 ноября 2024, 22:24

«Поздравляю победителей». Андрей Воробьев подвел итоги «Битвы роботов» в Подмосковье

Александра Степанова
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Финал «Битвы роботов» завершился в Мытищах. Уже два года подряд местом проведения соревнований становится Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале и поздравил победителей.

Отдельную благодарность глава региона выразил наставникам и зарубежным гостям, подчеркнув, что все участники показали честную борьбу и невероятный труд.

«Видел, как за пределами ринга каждая команда переживала за своих железных бойцов, как реанимировала после тяжелых схваток. Видел, как все болели своим делом», - отметил Воробьев.

Чемпионами «Битвы роботов» стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, завоевав золотую медаль. Второе место досталось прошлогодним обладателям титула - команде Fierce Roc из Китая, а бронзовую медаль получили «Всеядные», представляющие Петербург.

В соревнованиях среди мини-роботов москвичи из команды «План Б» заняли первое место, тогда как команды представители Казани - Robodom-Destructor и Destructor Junior - завоевали второе и третье места соответственно. Приз зрительских симпатий унесла команда Istok.Robotics из Фрязина.

Мытищи Роботы Андрей Воробьев
23 ноября 2024, 21:38
Тренер из Воскресенска принял участие в судействе международной спартакиады
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Мастер спорта СССР и специалист молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев выступил в роли судьи на соревнованиях по боксу, проходивших в рамках XIV Международной спартакиады студентов транспортных вузов. Александр Катанаев, обладающий званием тренера высшей категории, а также судьи всероссийской и международной категории, внес свой профессиональный вклад в проведение турнира.

Трехдневные соревнования были приурочены к Транспортной неделе и Международному форуму и выставке «Транспорт России». В спартакиаде приняли участие более 700 студентов из 20 транспортных вузов страны. Участники состязались в семи спортивных дисциплинах: шахматах, плавании, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, баскетболе и боксе.

Отметим, что Александр Катанаев имеет богатую спортивную карьеру. В юности он становился победителем чемпионатов Казахстана и России по боксу среди юношей и молодежи, а также завоевал титул чемпиона Казахстана. На всесоюзных соревнованиях он представлял команду «Трудовые резервы», которая заняла первое место на Кубке СССР.

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Спортсмены Воскресенск
23 ноября 2024, 20:53
Главный городской коллектор в Солнечногорске отремонтируют к концу года
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Главный участок канализационного коллектора, который проходит вдоль Екатерининского канала, капитально ремонтируют в Солнечногорске. Подрядчик проложил уже более километра труб, осталось порядка двухсот метров. По окончании работ качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тысяч жителей.

Это самый аварийный участок с высокой степенью износа. На время проведения работ водоотведение организовано по временной трассе. Старые трубы заменяются на гофрированные в железобетонном футляре для защиты от механических повреждений. Прокладка осуществляется методом микротоннелирования - современной бестраншейной технологией. Это позволило сохранить зеленые насаждения и избежать перекрытия части Тимоновского шоссе.

Кроме капитального ремонта трассы, подрядчик «Стайл групп» установит новые колодцы и проведет благоустройство территории. Ремонт коллектора поможет решить проблему попадания сточных вод в подвалы жилых домов на улицах Набережной, Красной, Рабочей и на рельеф Екатерининского канала. Это значительно улучшит экологическую ситуацию как в городе, так и в реках Сестра, Дубна и Волга.

Ход работ проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Оценил ход капитального ремонта одного из ключевых городских объектов - коллектора водоотведения. Это наиболее проблемный участок сети, который давно требует серьезного обновления. Заменено уже более километра труб на современные гофрированные материалы, которые будут надежно служить долгие годы. Благодарю жителей за понимание и терпение! Мы движемся к тому, чтобы Солнечногорск стал еще более комфортным и экологичным городом», - отметил Константин Михальков.

В настоящее время администрация сотрудничает с региональным министерством ЖКХ для ремонта еще около двух километров коллектора до очистных сооружений в рамках государственной программы.

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ЖКХ Солнечногорск Коллекторы Ремонтные работы
23 ноября 2024, 20:26
Скейт-площадку в поселке Селятино модернизируют в 2025 году
Администрация Наро-Фоминского городского округа
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В Наро-Фоминском городском округе уделяется большое внимание созданию современных и удобных условий для активного досуга молодежи. В четвертом квартале 2025 года в парке «Мечта», расположенном в поселке Селятино, планируется обновление и открытие скейт-площадки.

На новой площадке смогут тренироваться как скейтбордисты, так и любители самокатов, велосипедов и других экстремальных видов спорта. Скейт-парк будет оснащен современным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и стандартам качества.

Этот проект не только улучшит условия для занятий спортом, но и станет стимулом для привлечения молодежи к активному образу жизни. Кроме того, обновленная площадка внесет вклад в благоустройство территории парка, делая его более привлекательным и функциональным. В результате скейт-площадка станет популярным местом отдыха, где молодежь сможет развивать свои спортивные навыки и творческий потенциал.

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Наро-Фоминск Парки
23 ноября 2024, 19:55
Церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции прошла в Раменском
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В Раменском городском округе состоялась торжественная церемония зажжения «Вечного огня». В ней приняли участие военнослужащие Семеновского полка, представитель патриотического клуба «Высота» и участник специальной военной операции из добровольческого батальона «Барс».

Глава округа Эдуард Малышев отметил, что возложил цветы к мемориалу в память о наших героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Напомним, что мемориальный комплекс на площади Победы был обновлен после реконструкции, проведенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В будущем планируется продолжение благоустройства: на следующем этапе предусмотрено строительство подпорной стены, лестниц, плиточных дорожек и пандуса для людей с ограниченными возможностями.

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Памятники Раменское

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